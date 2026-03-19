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DEEP WATER SOUTH 6A期累收逾1500票 伙银行推3年2.73厘定息楼按优惠

楼市动向
更新时间：16:08 2026-03-19 HKT
发布时间：16:08 2026-03-19 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸第6期DEEP WATER SOUTH 6A期将于周日以价单形式推售93伙，项目暂录逾1,500票，项目伙恒生推出楼按优惠，首3年定息为2.73厘。发展商表示，现时入票客源当中内地客占4成，本地客占6成，另外投资客亦有约4成，并视乎周日销情，考虑于当日加推。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，项目将于周六截票，目前暂收逾1,500票，其中客源分布中内地客占4成，本地客占6成，另外由于项目预计呎租可达70至80元水平，租金回报率可达逾3厘水平，回报不俗，因此投资客亦有约4成。项目将于周日推售93伙价单单位，并视乎当日销情，有机会即日加推。

黄光耀续指，美联储局最新宣布维持息口不变，认为对市场影响不大。有见近期全球局势紧张，市场早已预期息口会维持不变。另外，对住宅市场影响亦见轻微，相反现时环球局势紧张亦进一步让资金流入住宅市场。

为配合项目销售，发展商亦联同银行推出按揭优惠。恒生银行零售银行及财富管理存款外汇及抵押贷款业务主管林禧彦指，是次为项目买家提供定息按揭计划，首3年定息为2.73厘，其后为P减1.75厘。另外亦提供3,888元按揭贷款大利是。
 

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