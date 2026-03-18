蔡天凤前家翁断供居屋沦银主盘 开放式户320万推拍 呎价约1.1万 即睇单位内部

名媛蔡天凤于2023年2月惨遭碎尸肢解，其前家翁邝球被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。他于2020年以绿表资格购入荃湾一个居屋单位拖欠按揭供款，去年被银行接管。近日，该单位首度由银主推出市场，以320万元（未补地价）放售，呎价高见10,997元，挑战该屋苑近三年的呎价新高。

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高层开放式单位 呎价挑战三年高位

该银主盘为荃湾尚文苑一个高层单位，实用面积291平方呎，属开放式间隔。银主最新以320万元在第二市场（未补地价）放售，折合呎价约10,997元。值得注意的是，此放售价较原买入价高出约47%。有代理业界人士透露，虽然单位呎价具挑战性，但目前市场对此单位的查询并不多。

蔡天凤前家翁邝球的尚文苑高层单位因断供，已沦为银主盘。

点击睇邝球尚文苑高层单位内部：

曾承造汇丰9成半按揭

资料显示，业主为蔡天凤的前家翁邝球。他于2020年7月，动用绿表资格以218.24万元买入上述单位，并向汇丰银行承造9成半的按揭，借取207.38万元。在蔡天凤案发生后，邝球被揭持有何文田加多利山豪宅的同时，仍可以绿表购入居屋单位，引起社会广泛关注。其后邝球未有还款，汇丰去年申请收回单位及要求申请归还欠款项及利息。

其后因邝球未能如期还款，单位沦为银主盘。根据去年2月的法庭文件，汇丰银行指邝球违反2020年7月签署的法定押记，未能偿还207.38万元的贷款，因此银行入禀法院申请收回该物业。

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