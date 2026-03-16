恒基山顶皇宫屋蝉联「租值王」 租值维持逾2560万 连续6年全港最贵

由恒基李兆基家族持有的山顶白加道35号「李氏皇宫」，最新2026/27年度应课差饷租值按年维持2,560.8万元不变，亦连续6年蝉联全港「租值王」。

「李氏皇宫」租值结束2年升势

位于白加道35号的「李氏皇宫」由三幢洋房及停车场组成，租值介乎792万至888万元，连同停车场，合计总租值达2,560.8万元，蝉联全港「租值王」，结束过去2年升势。

18.2亿元投得「李氏皇宫」 图则不公开

翻查资料，李兆基家族在10多年前以18.2亿元从许世勋家族购入，并重建成两幢5,312平方呎、以及一幢5,925平方呎的大屋，计及其他设施如泳池、16个车位及绿化空间，总楼面达26,756平方呎。

由于李氏反对相关建筑图则开放予公众查阅，除非获版权拥有人、即李氏一家的授权书及连同其拥有资料版权的声明书，否则不得查阅，因此外界暂时仍无法窥探大宅内的设计。

李嘉诚寿山村道洋房维持1948万

另外，长和李嘉诚旗下寿山村道22A至C号洋房，按年维持1,948.2万元。