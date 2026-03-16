DEEP WATER SOUTH采「价量并重」策略 会德丰黄光耀：拥最前端海景优势 造价挑战区内新高

新盘销情炽热，发展商纷抢推旗下新盘，会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目DEEP WATER SOUTH乘势推售，项目首推6B期以招标打头阵并单日连沽8伙后，亦加快步伐推出6A期，以每呎2.9万推出首张单，会德丰地产黄光耀表示，项目属黄竹坑站压轴新盘，拥有更佳的深水湾海景及寿臣山景致，将采「价量并重」销售策略，为区内打造新指标，更将有力挑战区内新高。

访问言论重点 DEEP WATER SOUTH位置于最前端，拥最近深水湾、寿臣山景观

先推6B期招标，料可带动6A期销情

项目采「价量并重」策略推售，造价挑战区内新高

今年推4盘，共涉逾1000伙

楼价回稳上升已成定局

调高全年楼价升幅至逾10%

财富效应，租金升势持续，投资者入市比例增

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀接受本报专访时表示，DEEP WATER SOUTH位于于港岛南岸上盖项目最前端的位置优势，拥有单边优势，亦是港岛南岸最近深水湾、寿臣山的项目，景观最佳，自命名后已获本地名门望族、内地买家，亦有创科产业新晋富豪查询，他们对豪宅有需求，尤以港铁上盖、拥有大型会所及位处南区传统豪宅地段项目最感兴趣，区内部分分支家庭客有意购入单位予子女，加上近期对豪宅需求增加，故先推出6B期单位招标，并连沽8伙，个别单位呎价高见4.7万。

会德丰地产黄光耀表示，DEEP WATER SOUTH位置拥优势，将以「价量并重」策略推售。

为区内打造新指标

黄光耀续称，豪宅市场算去年下半年升温，今年更旺盛，新盘逾1亿成交迄今已达40宗，当中逾70%为港岛区成交，逾5000万一手成交亦超过80宗，主要受到股市造好，财富效应下，令这批富豪买家趁势调整资产配置，套股换楼，近年人民币升值，资金流入本港，购买物业变相更抵买。

黄竹坑站上盖项目自2021年5月推售以来，经历楼市起跌，黄光耀表示，DEEP WATER SOUTH由于拥有先天优势，加上集团为项目注入亚洲楼王MOUNT NICHOLSON元素，配合项目独有设计，包括贯以南法风情，拥有逾10万方呎会所，提供逾50项设施，媲美顶游艇会，亦是港岛南岸唯一面向深水湾及寿臣山会所，设有梯级式无边际泳池等，集团看好后市发展，将采「价量并重」销售策略，并为区内打造新指标，造价更有力挑战区内新高。

黄竹坑站渐趋成熟，区内亦有多间国际学校，对区内租务有支持作用，受到投资客及收租客的追捧，他们对6A期单位更感兴趣，放租更容易，回报更高，由于6A期主力1房至3房，更能符合他们的需求，相信6B期单位招标造价，有利6A期销售。

黄光耀表示，DEEP WATER SOUTH由于拥有先天优势，加上集团为项目注入亚洲楼王MOUNT NICHOLSON元素。

古洞全新项目料年中推售

DEEP WATER SOUTH为集团今年头炮项目，黄光耀表示，今年尚有多个全新项目推售，其中包括北部都会区北环线古洞旁的全新项目，第1期涉及457伙已获批售楼纸，预计今年年中推售，而旗下PEAK COLLECTION两个项目将预计下半年推售，其中位于山顶超级豪宅项目种植道1号，有望推出第3期合共6座洋房，洋房面积较大，约介乎6000至7000方呎，以及系列下位于九龙塘龙庭里项目，项目位处笔架山传统豪宅地段，背靠狮子山，可俯瞰九龙全景，将推出第1期15个分层单位，面积约4000至5000方呎，连同DEEP WATER SOUTH，即今年将推出4个全新项目，共提供逾1000伙。

集团今年销售成绩理想，黄光耀表示，今年至今已售出逾580伙，套过59亿，旗下多个项目包括将军澳日出康城SEASONS系列项目、启德多个项目及蓝田半山KOKO HILLS系列销情趋增，由于高息环境已过去，未来推售尚余单位，将稳步地调升售价，给予市场更大的信心，预计今年全年可售出约2000伙。

调高全年楼价 升幅至逾10%

中东战事令环球经济不稳，黄光耀表示，近期战事对金融市场有短暂的波动，反观近期发展商推盘情况持续，对物业市场影响较低，料外围市场波动更有机会令减息情况提早出现，减息次数或会增加，故调高今年全年楼价升幅预测，由年初估计的5%至8%升幅，调高至10%以上。

录逾2000参观人次

DEEP WATER SOUTH以6B期招标打头阵，上周截票并连沽8伙，套现逾3.87亿后，个别单位呎价高见47021元。发展商打铁趁热，推出6A座首张93伙价单，折实平均呎价29055元。项目过去周末开放示范单位供参观，随即吸引逾2000参观人次，发展商表示接获不少投资客查询，主力1房及2房户型。

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黄光耀表示，美伊战事令地缘局势紧张，对环球股市造成短暂性的影响，本港楼价回稳向上已成定局，故战事对物业市场影响较低，更有机会令减息提早出现，料本港楼市将保持稳健，差估署楼价指数已连升8个月，去年全年楼价累升3.7%。租金指数更强劲，多次创出历史新高，在住屋需求强劲，低息环境持续，供平过租基本因素带动下，整体楼价升幅将由年初预先估计的5%至8%，调整至有望可达10%或以上。

本港IPO市场去年冠绝全球，黄光耀表示，今年亦已有34间公司在港上市，财富效应有助买家套股换楼，一些一些老牌家族、家族办公室等，在股市赚钱后，亦以物业市场为优先考虑，令本地及海外资金亦要寻找出路，均以物业市场为优先考虑，令资金流入楼市。

撤辣、近年租金升势持续，加快投资者入市，以旗下SEASONS系列为例，投资客比例增加，更出现「西饼客」连番入市，最高纪录为同一组买家扫入12伙。

记者 谭达成 摄影 汪旭峰