摩根大通进驻西九艺术广场大楼 承租6层楼面 签约10年成主要租户 郭炳联：对港金融中心投下信心一票

楼市动向
更新时间：14:39 2026-03-13 HKT
发布时间：14:39 2026-03-13 HKT

新地公布全球领先金融服务公司摩根大通将成为西九文化区艺术广场大楼项目的主要租户。摩根大通将租用艺术广场大楼东座和西座的6层相连层，总楼面面积约25万方呎，租期十年。

郭炳联：足证西九作为「中环 2.0」战略地位

新地主席兼董事总经理郭炳联表示，集团很荣幸迎来摩根大通成为项目的主要租户，他们对项目的长期承诺，足证西九龙作为香港「中环 2.0」的战略地位，亦以行动对香港作为国际金融中心投下信心一票。

艺术广场大楼预计于2027年完工。项目设有3幢临海优质写字楼，包括东座、西座及南座，总楼面约67.2万方呎，另设约2.7万方呎零售空间。东座与西座的顶部8层相连，摩根大通将租用最高的6层。

艺术广场大楼坐拥维港景致，采用低密度规划，与周边海滨、文化区和广阔绿化空间相互呼应。项目写字楼楼层间隔灵活，附设阳台，提供现代化的办公空间，满足租户的多元化需求。

艺术广场大楼是新地在2022年以独资方式投得项目、为期约47年的发展权和营运权，以BOT模式(建造、营运及移交)发展，新地负责艺术广场大楼项目的设计、建造、融资、市场推广、租赁、管理、营运和维修工作。

该项目作为新地著力发展西九龙的重要一环，艺术广场大楼将与集团位于高铁西九龙总站上盖的最新旗舰项目International Gateway Centre (IGC)，以及区内的环球贸易广场（ICC）、两间世界级豪华酒店、服务式住宅港景汇和ELEMENTS圆方等，共同组成一个总楼面逾800万方呎的多元化综合商业群。

西九龙坐拥香港唯一的高铁站及其中一个机场快线站，享有无可比拟的交通优势。区内连接多条主要铁路网络，其无缝「空铁联运」优势可便捷连接中国内地、香港国际机场，以至全球各地。而高铁站连接国家超过50,000公里高铁网络，直达内地110个站点，总覆盖人口超过5.2亿，包括大湾区8,000万居民。从西九龙可于14分钟到深圳福田、47分钟直达广州。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

