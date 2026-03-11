今年部署推4盘 涉逾1500伙 恒基韩家辉：中东战事未影响楼市 市建红磡项目最快本月登场

中东战火蔓延，触发环球金融市场震荡。不过，恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，本港楼市未受影响，反而在多项利好因素支持下，包括新盘库存减少、政府积极引入外来人才及家族办公室数目增加等，看好楼市前景，集团将按照原定计划推盘，今年部署推售4个全新项目，涉及单位逾1500伙，其中与市建局合作的红磡项目将「打头阵」，最快有机会本月推售。

访问言论重点 中东战事未有影响楼市，旗下项目将按照原定计划推进

今年部署推4盘，涉及逾1500伙

红磡庇利街项目「打头阵」，涉及约1300伙

下半年推港岛伊利近街项目首期及旺角利奥坊第6期，合共涉及约220伙

九龙城南首预计最快本月中以现楼形式推售，全盘仅余下42伙

今年整体市况属「楼」转局势，全年楼价料升5%至10%

利好因素包括政府积极引入外来人才、家族办公室数目增加等

韩家辉接受《星岛》访问时表示，近两年伊朗与以色列的冲突逐渐升级，然而期间本港楼市呈现升势，2024年一、二手住宅合共录约5.3万宗成交，按年增加约23%，去年成交量进一步增加至6.3万宗，创四年新高，年内楼价反弹约3.3%、租金上升4.3%。

他又说，本港金融市场表现相对外围稳定，特别是联系汇率制度下，港元汇价保持平稳，一直吸引不少外资来港，而中东战事凸显香港作为安全港的优势，相信会吸引更多资金流入香港避险，创造更大财富效应，集团旗下各个项目推售部署，将按照原定计划推进。

恒基韩家辉表示，将按照原定计划推售旗下项目，今年部署推售4个新盘，合共涉及逾1500伙。

庇利街项目主打中型单位

韩家辉又透露，年初至今部门旗下项目总成交金额约34亿，较去年同期约5.4亿，大幅增加超过4倍，成绩理想。今年部署推售4个全新项目，涉及逾1500伙，当中与市建局合作发展的红磡庇利街/荣光街项目将「打头阵」，最快有机会本月开售。

翻查资料，庇利街项目合共提供约1300伙，主打中型单位，项目第1及第3期去年10月已获批预售楼花同意书，分别涉及360伙及288伙，两期项目预计落成日期均为明年8月31日，距今约17个月。

除全新项目之外，九龙城南首预计最快本月中以现楼形式推售余下42伙单位。

下半年推利奥坊第6期

下半年亦会有多个焦点新盘陆续登场，包括港岛伊利近街重建项目之首期及旺角利奥坊第6期，合共涉及约220伙，当中整个伊利近街项目由两座住宅组成，主要提供1房至3房单位。

至于利奥坊第6期，涉及逾120伙，项目之前期数销情非常理想，当中利奥坊．壹隅刚全数沽清，套现约40.5亿，而整个系列开售至今累售2294伙，总成交金额超过140亿，目前仅余下4伙待售。

山顶卢吉道29号A超级洋房项目，亦有机会于下半年推出市场。项目预计可重建楼面面积约11703方呎。

除全新项目之外，九龙城南首预计最快本月中以现楼形式推售余下42伙单位，包括29伙1房单位，2房单位及特色户则各占6伙，余下1伙为开放式单位。项目开售至今累售271伙，合共套现约14.2亿，平均每个单位成交价约524万，平均成交呎价约19054元。

问及旗下新盘定价策略，韩家辉表示，将一如过往贴市价推盘，通常首批单位会为买家提供「早鸟优惠」，借此吸引市场注意力。

政府房策利好等带动 全年楼价料升5%至10%

楼市气氛持续向好，不仅成交量增加，楼价亦稳步上升，韩家辉表示，在新盘库存减少、息口低企、新股市场保持畅旺、政府积极引入外来人才、家族办公室数目增加等利好因素带动下，全年楼价料升5%至10%，今年整体市况属「楼」转局势。

韩家辉预期，今年楼市会继续「价量齐升」，其中一个原因是新盘累积货尾库存减少。根据物业代理统计显示，截至上月底全港累积货尾量录约16458伙，连续13个月下跌，创42个月低位。

新股畅旺带动豪宅

他又说，2015至2021年间，平均每年一手及二手成交约6万宗，之后两年受到加息等因素影响跌至约4.4万宗，意味市场存在大量被抑压的需求。随着拆息有机会回落，加上部分银行提供定息按揭计划，将刺激之前累积的购买力加快释放，同时息口低企，即使楼价上升令租金回报率下降，但仍较存放在银行「食息」吸引，相信继续有投资者将资金转投楼市。

港交所数据显示，今年首两个月共有24间新上市公司，较去年同期10间增加1.4倍；首次公开招股集资金额达892亿，较去年同期80亿飙升101.5倍，创造大量财富效应。

政府积极引入外来资金，除调低投资移民物业成交门槛，由5000万降至3000万外，去年协助560间内地及海外企业在港开设或扩展业务，数目按年增加逾4%，为本港带来约694亿投资，按年增加约2%；截至去年底，本港单一家族办公室已超过3380间，两年间增加约680间，增幅超过25%，估计每年带来126亿经济收益，均有利楼市发展。连同其他利好因素如经济保持理想增长、常住人口增加等，看好今年楼市维持畅旺。

记者 吴振东 摄影 卢江球