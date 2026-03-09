今年部署推5盘 涉逾3600伙 新世界何家欣：瑧玥打头阵 滶蕴柏傲庄III快登场

新世界去年新盘销售成绩理想，并创近5年新高，其中尖沙咀瑧玥率先打头阵，并落实周三（11日）尽推64伙发售，新世界何家欣表示，楼市气氛向好，连同瑧玥，年内料推出5个项目发售，共涉逾3600伙，重点推售的九龙塘滶蕴及沙田大围柏傲庄III，将紧接推出。集团去年推售新盘成绩理想，共售出逾2200伙，吸金逾348亿，创集团近5年新高纪录。

访问言论重点 瑧玥邻近高铁站，吸引投资者购货，占比约60%。

九龙塘滶蕴及大围站上盖柏傲庄III将仅接瑧玥推售。

粉岭马适路项目料最快今年第4季推售，提供2300伙。

元朗南项目第1期提供约700伙，最快第4季至明年发售。

楼市多项利好因素支持下，今年楼价可望有5%至10%升幅。

各类住宅单位较为睇好豪宅及铁路沿线物业。

去年新盘销售创5年新高

新世界发展营业及市务部总监何家欣接受本报专访时表示，瑧玥距离高铁站仅4分钟步程，由于工作人口需求，支持西九租务，故是次针对层购式大手客，亦为购入2伙或以上买家提供额外折扣优惠，亦会照顾购入1伙的买家，保留部份单位供认购。

何家欣续称，瑧玥为集团今年头炮项目，未来则重点推出九龙塘滶蕴及大围柏傲庄III，滶蕴位处传统九龙塘豪宅地段，拥铁路优势，获不少孰意九龙区豪宅买家感兴趣，除本地客外，由于项目位置往返内地亦相当方面，故项目亦吸引不少内地客关注，项目为集团PAVILIA COLLECTION九龙首个低密度豪宅项目，提供约100伙，主打3房及4房大户，亦提供不少特色单位，将倾向以招标方式发售。

新世界何家欣表示，集团年内有机会推出5个全新项目发售。

项目抗跌力强

同系沙田柏傲庄III亦部署推售，何家欣表示，项目尚余约500伙，项目拥有城门河最前排位置，座向亦最佳，提供1房至4房，主力3、4房单位，区内近年以推出2房为主，3房或以上大户供应不多，市场积聚了不少大单位换楼客潜在购买力，在楼市气氛向好的情况下，令区内换楼客入市意欲提升，加上项目位处港铁站上盖，相信会受到市场注目。

何家欣续称，本港拥有河景及铁路上盖项目，柏傲庄III可谓绝无仅有。

事实上，外地例如英国泰晤士河及内地广州珠江两旁最受追捧，在河景及铁路上盖两大因素加持下，项目抗跌力强，其中柏傲庄II一个特色户去年以约4680万售出，呎价逾3.8万更创去年新界分层新高纪录。

而近期二手录得不少获利个案，个别单位升值达15%以上，更有单位赚逾百万，故集团对项目甚具信心，项目与滶蕴将于第2季，料有机会紧接瑧玥推售。

政府加快北部都会区发展，新世界于区内亦有2个发展项目，部署第4季推售，其中位于粉岭马适路项目，何家欣称，为集团首个北部都会区项目，将延续集团PAVILIA COLLECTION系列的建筑理念，为住户提供理想住所外，亦具收藏价值的匠心精品。

项目提供2300伙，属大型商住项目，设有大型商场，总楼面超过110万方呎，为北都注入新活力，项目主打中小型单位。

何家欣续指出，另一个与华润置地合作发展的元朗南项目第1期，同样主打中小型单位，项目位处北都区内「高端专业服务和物流枢纽，邻近发展已相当成熟的元朗心，拥交通优势，并能受惠与大湾区带来的协同效应。

看好豪宅及铁路盘

本港经济复苏步伐向好，何家欣表示，在各项利好因素带动下，料去年旺势将延续至2026年，预计楼价全年有约5%至10%的升幅，当中更特别看好豪宅及铁路沿线物业，料升幅将跑赢大市。

何家欣称，据差估署公布楼价指数，1月份指数报301.4，重返300点上，按月升0.5%，并连升8个月，自去年5月起累计升幅达5.2%，租金方面表现更为突出，住宅租金指数更连续3个月创出历史新高，吸引不少投资者入市，市场更出现不少「转租为买」情况。

何家欣表示，在各项利好因素带动下，料去年旺势将延续至2026年，预计楼价全年有约5%至10%的升幅。

租金指数持续创新高

美国进入新一轮减息周期，何家欣表示，去年减息2次，相信今年息口将有机会再度调低，此举有助降低买家供款压力，带动整体交投上升，租金指数持续创新高，令「供平过租」情况更为明显，带动租客转租为买情况上升。

去年本港IPO冠绝全球，港股表现亮丽，恒指全年升约28%，为近8年表现最佳，股市造好引发财富效应，亦有准买家「套股换楼」，令资金重投楼市，带动整体交投转旺。

新盘销情理想，何家欣表示，去年新盘销售突破2万宗，创《一手新例》后按年新高水平，据代理统计数据显示，今年潜在供应约2.98万伙，按年回落17.5%，创近14年最少，而施工量亦持续减少，均对楼市有正面影响，预计今年楼价料上升5%至10%，物业类形较看好豪宅及铁路沿线项目，前者供应紧绌，后者拥铁路优势，一向受到用家及投资者追捧。

何家欣称，政府过往推出抢人才计将继续发挥作用，截至去年12月中，已有26万名人才与家人到港，「高才通计划」亦有超过12万名获批，新资本投资入境计划申请亦大幅上升至近3200宗申请。