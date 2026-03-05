庙街全幢「迷你」商厦4180万易手 距佐敦站5分钟步程 业界：改装学生宿舍料收益可观

自从政府大力推动香港教育事业，具潜力改装学生宿舍的中小型商厦受捧，佐敦一幢「迷你」商厦，全幢总楼面约4907方呎，以4180万易手，平均呎价约8500元，物业于21年升值1.96倍。

占地仅739方呎

佐敦庙街227号植丽素商业中心全幢，属一幢迷你商厦，地盘面积仅约739方呎，惟物业接近庙街牌坊，位置独特，业主去年4月推出放售，意向价4180万，随着近期投资市场升温，物业「到价」以4180万易手，以总楼面面积约4907方呎计算，平均呎价约8500元。

持货21年升值1.96倍

市场消息透露，新买家为投资者何宏业及何永和。原业主早于2004年7月以1410万购入，持货21年帐面获利2770万，物业升值逾1.96倍。

接近庙街牌坊 生活配套方便

业内人士表示，该物业接近佐敦道，毗邻的德宝诚商业中心位于庙街及佐敦道单边，比较单纯位于庙街的物业，植丽素更胜一筹，由于位置显眼，加上距离港铁站约5至7分钟步程，该物业适宜作「楼上舖」，在当今学生宿舍流行时，改装学生宿舍料收益可观，学生可由佐敦道返回宿舍，毋须深入五光十色的庙街。而且，该地段生活配套方便，不论超市、食肆或日用品，可以「近在咫呎」来形容。

中原（工商舖）董事总经理潘志明表示，政府近年积极打造「留学香港」品牌，成功吸引大量非本地学生来港升学，学生宿位需求成为新投资商机，酒店宾馆大行其道，随着政府去年7月中旬推出「城中学舍计划」，将全幢商住楼及旧式商厦申改学生宿舍，成为新一波投资热潮。在此效应下，带动2025年全年录逾52宗全幢，涉金额约150亿元，其中，下半年全幢录36宗，个别预料改学生宿舍，包括尖沙咀金巴利道80号全幢商住楼连宾馆牌照以约1.1亿沽，佐敦新填地街98至104号甘霖大厦全幢以约1.08亿易手。

荃湾科技中心低层意向价2500万

美联工商客户董事李永健表示，荃湾沙咀道29至35号科技中心低层工业单位出售，建筑面积6141方呎，意向价2500万，平均每呎约4071元。物业以交吉出售，买家可即时规划使用。楼底高度约14呎9吋，可灵活规划为展示厅、工作室或仓储用途。该厦可容纳40呎货柜卸货台，以及4部货梯及2部客梯。科技中心单位成交呎价约2700至4600元，放售单位具竞争力。

