Gen Z港漂爱高薪更爱自由 下班不被打扰最吸引 拒置业可「说走就走」｜租盘Million

当内地「996」及「007」等工作文化将员工个人时间挤压至无形时，一批年轻港漂选择「用脚投票」，不仅为更高的薪金，更为了一种被尊重的生活节奏。有一对Gen Z港漂情侣王萌及罗皓旸向《星岛头条》透露，香港工作环境更健康，亦更容易遇到赚钱的机会。不过，对于以7年换取永居身份的规划，他们认为「香港身份证矜贵是上一辈的观念」，更偏向走一步看一步，「哪里有更好的机遇就去哪里」。目前他们租住在康城一间400方呎的单位，暂不打算在港置业，认为租楼更经济实际。

内地建筑业不景 香港人才短缺

王萌与罗皓旸均主修土木工程系，持有硕士学位，前者毕业于广州华南理工大学，后者毕业于美国伊利诺大学香槟分校。罗皓旸表示，「内地整个建筑设计和房地产行业都非常不景气」，更直言不讳地形容为「很糟糕」。除了行业寒冬外，硕士毕业生在一线城市的建筑设计院月薪仅约8,000元人民币，还伴随周末无偿加班、下班后随时待命的无尽循环。他还说：「我爸妈是同行，他们在内地的工作状态是24小时7天随时待命。」

面对以上情况，他们将目光投向香港。2023至2024年间，尽管罗皓旸远在美国攻读硕士，仍密切关注行业动态。他留意到，香港政府为刺激经济而推出多项基建项目，令业界极度缺乏人手，并有大量香港公司频繁到内地大学举办招聘活动。

事实上，当时香港建造业确实面临人才短缺，发展局局长宁汉豪曾表示，本地建造业需要大量专业人才。根据统计，业内约有4,000名专业人员空缺，包括工程师、建筑师和测量师，预计未来数年会增至约6,000名，并计划适度引入海外和内地人才来港发展。

罗皓旸判断这是千载难逢的机遇，决定将香港作为职业生涯的起点。当香港建造业协会深入内地大学举办校园招聘会时，便积极投递履历，并在招聘会上直接获得香港建筑公司聘请，于2024年透过「专才计划」顺利来港工作。

相比于内地，他们认为香港抛出的「橄榄枝」诱人得多，毕业生起薪超过2.5万元，更重要的是公司保证「工作与生活平衡」。王萌说，「周末不会被打扰，下班之后，同事或上司不会透过私人通讯方式追魂夺命call。」对他们而言，这份边界感就是最大的吸引力。

住屋成首要挑战 1.7万租康城

不过，来到香港后，第一个现实挑战便是「住」。罗皓旸比王萌先行到港，平日在九龙湾工作，独自住在观塘一间由工厦改造的学生宿舍，实用面积约200方呎，月租高达8,500元，「那里人很多，街道也很狭窄，环境十分嘈杂。」

半年后王萌来港，并在观塘工作，二人决定共同生活，以改善居住环境。他们分别考察了3个地点的楼盘：首先考虑位置便利的启德，但一个两房单位动辄2.4万至2.5万元租金，比预算高出两三成，只能无奈放弃；接著转向蓝田丽港城，但楼龄超过30年，加上普遍使用窗口式冷气机，触及了王萌因睡眠浅而无法妥协的底线，也只好作罢。

最终，他们的目光落在日出康城，尽管通勤时间增加，但簇新楼宇、清静环境、邻近大型商场，加上完全符合预算，让他们决定「以时间换空间」。二人最终以月租1.7万元，承租康城晋海一个约400方呎的两房单位，租金大约占二人收入的三分之一。

居住面积小 生活品质仍较高

对于香港居住面积比内地小，也曾有过不佳的居住经历，但罗皓旸依然认为香港整体生活品质很高。他指出，香港非常方便，尤其欣赏城市规划，形容为「发达、整洁、理性」，直言比家乡广州更好，「我觉得广州从我出生到现在，永远在走下坡路，从之前北上广深，变成现在北上深，而且广州无法给人一个非常好的城市面貌，满大街都是电单车。」他还说，「一个城市整不整洁，在路上走得方不方便，有没有规矩，这还是蛮重要的。」

即使香港生活成本高，但二人认为在香港发展事业是最好选择，「做我们这行，估计香港是全亚洲工资最高的地区。」王萌透露，他们还参加了为期三年的「Scheme A工程师培养计划」，头两年在办公室工作，第三年到地盘工作，工资将会有3至5成的涨幅。

「香港身份矜贵」 仅是上一辈观念

虽然在各方面都赞扬香港，但他们与许多前辈港漂视「永居」为终极目标不同，甚至对此显得相当「佛系」。罗皓旸坦言，「做一年看一年，来港并非为了拿身份」，而是为了一份好工作和与伴侣在一起。王萌也认为，所谓「香港身份矜贵」是上一辈的观念，对她而言，身份更多是为了旅行、子女教育等实际便利，而非一种必须达成的文化认同。

另外，他们同样对在港置业抱持审慎态度。家人曾提议趁楼市低位入市，但他们不愿「为银行打工而活」、过早背上沉重的经济枷锁；而更深层的原因是对未来不确定性，「我担心买了房，就会被『绑在』香港，我不知道十年后自己会在哪里」，比起拥有一套属于自己的物业，他们更珍视随时可以「说走就走」的自由。

这种不确定性也体现在工作中，王萌参加的培养计划已步入第三年，需要到地盘工作，而下一个工地可能在屯门，距离康城逾2小时通勤时间，意味他们安稳的生活节奏可能再次被打乱。要忍受长途通勤或搬家，目前还没想好对策。

记者：Million

