麦当劳卖舖｜麦当劳9350万沽美孚新邨地舖 持货38年升值2.4倍 累沽7舖 套现逾5.8亿

麦当劳卖舖｜跨国连锁快餐店美国麦当劳持续沽舖位，最新售出美孚新邨万事达广场一个地舖，涉资9350万成交，平均每呎14352元，持货38年升值2.4倍。麦当劳总公司自去年10月至今，共沽出7个自用舖，套现约5.85亿元。

麦当劳卖舖｜1988年买入价2735.2万

上址为美孚新邨荔湾道10至16号万事达广场地下N60A号舖，建筑面积约6515方呎，麦当劳餐厅自用，以9350万成交，平均每呎14352元，麦当劳售后租回，月租43.4万，新买家收取回报5.6厘。麦当劳餐厅于1988年6月以2735.2万购入该舖位，持货38年帐面获利约6614.8万，物业升值2.4倍。

美国麦当劳沽美孚新万事达广场地下N60A号舖，作价9350万。

麦当劳卖舖｜新买家向情民生区高回报舖位

市场消息透露，新买家透过宏力（中国）有限公司购入，为资深投资者郭木材儿子郭顺成及相关人士，郭家向来钟情民生区高回报舖位，早年已购入不少舖位收租。

郭家早年已于美孚新邨买舖，包括伙拍小巴大王马亚木家族持有美孚新邨吉利径一个舖位，涉及吉利径1至21号第二期平台66号舖，面积约2500方呎。

该舖位去年3月以每月12万租出，平均呎租48元。此舖位曾是健身中心舒适堡发迹舖，舒适堡自1999年起开始租用，最初月租仅8万，2024年9月结业后，业主以月租15万放租，接近半年后，以每月12万租出。

该家族早年跟小巴大王家族合作购入不少民生区舖位，近期亦沽售个别舖位，去年3月，沽出筲箕湾筲箕湾东大街98至112号景辉大厦地下C1号舖及1楼全层，地舖建筑面积约2000方呎，1楼建筑面积约14000方呎，合共约16000方呎，作价1.19亿，该巨舖由酒楼承租，月租56.6万，据悉由该酒楼相关人士购入自用。

麦当劳首阶段招标推8舖位：

麦当劳卖舖｜分阶段「全线卖舖」

美国麦当劳总公司于去年中部署悉数出售香港的23个舖位，市值约30亿，而至今累沽7间舖，合共套现约5.836亿元。

麦当劳总公司回应，位于芝加哥的麦当劳总公司定时审视其持有的物业，并不断优化其房地产组合。总公司将会出售数个位于香港的物业，而相关物业的餐厅营运将不会受到影响。

