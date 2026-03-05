00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」

启德楼价动辄近千万，对不少港人、尤其是年轻人而言，在该区上车已成为遥不可及的梦想；不过，一位00后补习老师Kate（化名）首次抽居屋便中签，并幸运地以380万元买入被誉为2023年「居屋楼王」的启德启悦苑。她接受《星岛头条》访问时直言，当初置业初心是希望与男友一起居住，甚至已有计划婚后一起供楼，但无奈现时已分手收场，让她深刻体会到置业与感情状况交织的风险。

母亲资助首期 抽居屋「一击即中」

现年22岁的Kate于去年大学毕业，为家中独女，坦言向来「有几多就用几多」，没有储蓄习惯，毕业时更几乎是「零储蓄」，但其母亲却一直抱持「安居乐业」的传统观念，并主动提出资助首期让她上车。对于母亲的帮助，她在一开始时也比较抗拒，「觉得好像一开始就要绑死了很多年」，而转捩点则在于当时她结识的男友，因家庭原因需要搬出来住，Kate就觉得「与其你也要搬出来住，不如你和我一起住」。

Kate原本考虑过鲗鱼涌一带私楼，但预算只能买到极细或极旧单位，「不够钱买私楼，计过数后发现居屋性价比更高。」她又认为，启德旺中带静，处于交通枢纽位置，加上户外空间舒适，抱著一试的心态申请，结果幸运地「一击即中」。资料显示，2023年房委会以市价六二折推售6个居屋新盘，其中启悦苑就被视为该期「居屋王」，提供2,046个单位，售价由223万至494万元。

拟与男友共建家庭 极速分手收场

一切看起来无比顺利的置业历程，但实际却是困难重重。当初Kate的母亲开出了一个条件——必须结婚才能同居，但她仍愿意接受，因认为两人感情稳定，甚至已计划结婚后一起供楼；怎料一、两个月后，她与男友的感情却出现变故及分手收场，装修设计最终也由Kate独自决定。

同时，Kate在申请按揭时也遇上难题。由于她刚毕业不久，收入尚未稳定，银行要求她提供担保人，最终父母成为其担保人，并支付约42万元的首期及杂费，让她能以380万元购入实用面积约380方呎单位，呎价约1万元，借足九成按揭。

单位装修前。

单位装修后。

供楼压力大 庆幸父母帮补生活费

不过，作为自由身补习老师，Kate的收入较为浮动，平均月入仅约1.7万元，每月供楼开支却高达15,206元，占其每月收入九成，「基本上成份粮都拎去供楼」，且供款期长达30年，坦言供楼压力沉重，并对生活「肯定有很大的改变」，原本计划到外地创业的梦想不敢再想，「甚至去旅行都觉得有罪恶感」。

为了减轻负担，她曾考虑「打两份工」，一边做副业、一边全职工作，但庆幸父母会负担部份生活使费，让她能勉强维持收支平衡，未来则计划在工作稳定后，提高还款额以缩短年期，并减少利息支出。

寄语同辈谨慎置业 切忌为爱冲动

谈及这段上车经历，Kate强调自己并非榜样，「我能够这么年轻就有足够首期置业，离不开家人的支持」，更提醒同辈置业前必须三思，尤其年轻人初入职场、收入不稳，若家庭居住空间尚可，应先累积储蓄和抗风险能力，「一旦因突发事故而出现断供，不仅影响信贷纪录，更有可能被收回单位」。

她特别提到，年轻人买楼往往与感情状况挂钩，若双方关系未稳定，业权分配极易成为日后争议点，「很多人愿意一起合租，但却拒绝为另一半名下的物业交租」，建议情侣最好按比例共同购入，白纸黑字厘清业权，避免日后因感情生变而引发金钱矛盾。

