上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万

《财政预算案2026》宣布调整楼市「辣招」，将价值1亿元以上的住宅物业从价印花税由4.25%调高至6.5%，增幅超过五成。新税率公布后，市场随即出现赶搭「尾班车」的个案。有代理向《星岛头条》透露，一名上海买家为赶及在午夜新税率生效前完成交易，昨日特意「扑机票」在晚上赶赴香港；而年迈的业主亦「挨眼瞓」等待，双方最终在午夜前完成签约，为买家成功节省270万元的印花税。

相关文章：豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿

上海客闻讯即飞港 年迈业主挨夜等签约

中原西半山首席营业董事李巍表示，自加税消息公布后，随即有内地买家查询并赶来香港睇楼。他透露，其中一名从事金融业的上海买家，在农历新年前已看中一个位于中半山的豪宅单位，该单位面积逾2,000呎，价值过亿。买家原本仍在考虑阶段，但得悉加税后，便立即决定起程来港完成交易。

李巍指出，由於单位优质，同一时间亦有三至四组潜在买家表示有兴趣，令情况更为紧凑。原业主为一名老人家，其放盘已持续两三个月，十分担心因税项增加而影响最终成交，故即使已到歇息时间，仍宁愿「挨眼瞓」等待买家签约。

最终，双方经议价后，以约1.2亿元达成交易。李巍称，业主信守对该上海买家的承诺，一直等到晚上近11时，双方才正式签订临时买卖合约，成功赶在「死线」前完成，为买家节省了270万元的印花税开支。

代理分析：短期现阵痛 料公司转让成交趋增

李巍分析，新税率最直接受影响的将是采取招标形式发售的豪宅物业，因为招标程序需时，难以在短时间内完成合约。他预期，加税短期内或令睇楼量减少，但相信「阵痛期」只会持续约一星期，市场便会逐渐消化消息。

他补充，相较数年前楼市未「撤辣」时，内地买家须缴付高达30%的买家印花税（BSD），现时即使加至6.5%，对豪宅买家而言仍是「比较消费得起」的水平。

此外，李巍预计，在新税制下，透过「公司股权转让」方式进行的物业买卖将会增加。由于此类交易的印花税率仅约0.2%，与新的从价印花税有超过6%的差距，吸引力大增，预计未来以公司转让形式的成交量或会增加两至三成。

相关文章：财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 料增10亿收入 小斯去年底豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税