豪宅印花税相隔16年再加 买1.15亿单位多付逾250万税 发展商： 富人买家具实力影响微

《财政预算案》昨日推出印花税新措施，调高楼价1亿元以上豪宅印花税率，由4.25%调升至6.5%，增幅达53%，并于今日起生效，新税率下每宗交易买楼成本最少要多付逾200万元，相信此举是开源措施，并向富人买家「开刀」。有发展商表示，由于逾亿豪宅成交量占比低，对整体楼市影响不大。

财政司司长陈茂波表示，本港住宅物业价量齐升，交投自去年3月起持续活跃，全年成交量上升至近6.3万宗，创4年新高。楼价全年上升3.3%，结束前3年跌势；租金亦上升4.3%。非住宅物业成交量反弹，租金及价格跌幅收窄。陈茂波续称，开源方面秉持「能者多付」的原则，将1亿元以上的住宅物业交易印花税税率，将由4.25%调高至6.5%，影响约0.3%的住宅物业交易，估计每年可增加约10亿元收入。措施将于条例修订草案获通过后，追溯至今日开始生效。

《财政预算案》调高1亿元以上豪宅印花税，每宗成交最少要多付逾200万元。何健勇摄

政府调高印花税后，每宗交易最少要多付200万元税款，以最近成交位于启德天玺．海1座低层A室为例，单位面积2103方呎，月初以1.15512亿元售出，呎价54927元，买家只须付4.25%印花税，即涉额约490万元，若以新税率6.5%计算，须缴付的印花税款将调升至约750万元，多付金额达259万元。

长实营业部首席经理郭子威表示，本港超级豪宅具独特吸引力及升值潜力，吸引内地、甚至海外买家认购，相信影响不大。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，对豪宅市场而言逾1亿元物业占整体成交量一小部分，加上买家具一定实力，认为未会有太大影响，只要经济好买家数量便会持续增加。

追溯对上一次调高印花税率为2010年10月，当时楼价逾2000万豪宅单位，印花税率由3.75%调升至4.25%，昨日调高至6.5%，政府相隔16年再度增加印花税率，是次加幅高达53%，远较2010年的13%为高。

业界料短期超级豪宅成交量急跌

近年1亿元以上超级豪宅成交显著增加，政府为遏止此类物业交投急升，出招调高印花税率，令买楼成本大增。有业界人士表示，政策出台后短期内无可避免令大额成交急跌，或会拖慢整体住宅市场复苏步伐。

仲量联行香港主席曾焕平表示，去年本港录得约122宗1亿元或以上的豪宅成交，为2022年以来最高，显示此市场正逐步复苏，由于成交量占整体成交极低的水平，相信是次政府增加豪宅的印花税，无可避免令成交量在短期内急跌，相信要待6至7个月后，消息逐渐淡化后，成交量或有望回升。

世邦魏理仕香港估值及咨询服务部执行董事兼主管郑亥延表示，调高印花税政策提高前期成本有可能压抑真正换楼需求，并减慢豪宅资金流转，因此，该行原先对今年豪宅楼价升幅在5%内，现预测今年豪宅楼价持平。

团结香港基金助理研究总监兼土地及房屋研究主管梁跃昊表示，《预算案》在住宅物业税务上释出清晰讯号，既维持对首置基本支持，亦避免在楼市升温时加码刺激，同时透过针对性调整开拓收入。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，政府意识到豪宅物业交投转热，但实际上逾亿成交宗数占整体私人住宅成交不足1%，加上供应紧绌，属顶流级物业，买家非富则贵，即使提高交易印花税，对该类物业以至全港整体物业市场影响不大。美联集团行政总裁（住宅）马泰阳指出，政府增加印花税，比起过往未撤辣前的辣税仍然低，无阻目前整体楼价回升的势头，对逾亿元的成交相信亦未会有太大影响。