财政预算案2026︱市况改善 财团投地意欲增 推9住宅地建2.2万伙 创近8年新高 业界：有助维持市场稳定

本港楼市持续稳步复苏，楼价亦稳步上扬，近一年来财团投地意欲增加。新一份《财政预算案》公布，来年度增加土地供应，推出9幅住宅地招标，预计全年潜在土地供应可供兴建约2.2万伙，按年增产约60.58%，伙数创8年新高纪录。

相关文章：财政预算案2026︱来年卖地表9幅用地 潜在土地供应2.2万伙 不推售一般商业地

财政司司长陈茂波昨日表示，未来5年，会准备可供兴建约9.8万个私营房屋单位土地。来年卖地表包括9幅住宅用地，加上「一铁一局」及私人发展和重建项目，预计全年潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位。

新财年推9幅住宅地，对比今财年多出1幅，潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位，对比今财年的1.37万伙，按财年多出8300伙或60.58%，最新伙数更是创自2018/19财政年度2.55万伙后、约8个财年新高纪录。

《财政预算案》公布来年推出9幅住宅地招标，预计潜在供应约2.2万伙。

私楼落成量年均1.7万伙 减约8%

陈茂波特别强调，上述用地具体推售安排，会审慎参考市场和其他情况按季公布，让市场平稳发展。考虑到非住宅物业市场空置率、现时及未来供求情况，政府来年继续不推售一般商业用地；另外，发展局将于明日（27日）公布新财政年度卖地计划。

私营房屋供应方面，预计今年起的5年内，私人住宅单位每年平均落成量约1.7万个，较过去5年平均数减少约8%。未来3至4年，一手私人住宅单位潜在供应量约为10.4万个单位，估计有9.2万个单位为面积少于753方呎的中小型单位，占整体供应量88%。

卖地表仍有6幅住宅地

资料显示，卖地表中仍有6幅滚存住宅地供应，亦有豪宅地、包括赤柱环角道（乡郊建屋地段第1204号），位处传统豪宅地，涉及可建总楼面约48.02万方呎等，亦有不少中小型住宅地。其他地区如屯门扫管笏、东涌新发展区等，料政府亦会按步推出。

事实上，政府在今财年顺利批出5幅住宅地，对比上财年的4幅多出1幅，而且较2023/24财政年度仅批出3幅住宅地为多，可见政府在楼市好转下，亦渐增加土地供应，并以位处成熟社区的地皮为主，以增加吸引力及减低流标风险。

业界：有助维持市场稳定

高力估价及咨询服务高级董事梁镇峰表示，反映政府对市况乐观，中期供应维持稳定，对市场信心具正面作用。另一方面，新盘库存正在被市场逐步吸纳。在交投持续改善背景下，住宅市道正稳步复苏。

莱坊执行董事及大中华区估价及咨询部主管方耀明指，认为政府以审慎而具弹性的方式规划及推动住宅土地供应，有助维持市场稳定并回应中长期住屋需求，为市场提供稳定而可预期的住宅供应，有助回应中长期住屋需求，同时维持住宅市场的健康及有序发展。亦认同政府按季因应市场情况公布具体推售安排，有助平衡供求、稳定市场预期及降低市场波动风险。

卖地收益达175亿 弹升逾28%

地价收入向来是库房重要来源之一，新一份《财政预算案》公布，本财年来自土地收益约175亿，较上财年136.02亿增加28.7%；惟仍未达政府210亿目标，较原来预算减少35亿；另外，新财年地价收入目标约180亿。

财政司司长陈茂波指，由于住宅物业市场刚回稳、商业物业市场仍然相对疲弱，令政府地价收入处于低水平，修订预算为175亿，较原来预算减少35亿。另外，以2026/27年度的卖地计划和土地供应目标为依据，地价收入预算为180亿，较2025/26年度修订预算上升5亿。

资料显示，政府在2025/26财政年度透过卖地表批出5幅住宅地，连同2幅电动车充电站，合共7幅地总收入逾83.99亿，对比2024/25财政年度约66.3亿，按财年增加约17.69亿或26.7%。而年内并未有商业地供应。

多幅地以上限价批出

事实上，本财年多幅住宅地均以市场上限价批出，批出最贵重地皮为去年11月中旬批出的荃湾永顺街与德士古道交界（荃湾市地段第441号）住宅地，由华懋以24.75亿夺标，当时每呎楼面地价约5692元，创该区地价新高纪录，较同区2年半前批出的楼面地价高出约24.3%之余，对比市场估值上限价更高出约26.5%。

今财年亦连批2幅牛头角住宅地，最瞩目为本月10日批出的牛头角彩霞道住宅地，由中国海外以18.0688亿夺标，每呎楼面地价约6352元，「面粉价」对比上月初批出的同区住宅地，在短短一个月高出约46%。

补地价方面，总结本财年截至今年1月，相关数字暂录71.37亿，单计已是连升2年，并超过2024/25财年全年约68.72亿，增加2.65亿或3.86%。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，近期多地住宅地高价批出，而卖地表仍有滚存豪宅地供应，在新财年有潜力重推港岛豪宅地供应，由于伙数供应不多，对整体供应影响不大，惟其楼面地价及总额相对理想，将有利财政收益。

相关文章：

财政预算案2026︱政府灵活推地策略 财团投地意欲增

财政预算案2026︱第二年停推商业地 业界：等待消化现有供应