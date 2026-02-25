豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家

《财政预算案2026》提出调整1亿元以上的住宅物业交易印花税，由4.25%调高至6.5%，大增5成，新措施触发豪宅市场即时反应。有代理透露，有上海买家得悉加税后，今日即「扑机票」赶赴香港，希望争取在午夜前签约。他预计今晚可促成4至5宗大额成交，每宗涉资约1至3亿元。

中原西半山首席营业董事李巍表示，加税政策一出台，随即有不少内地富豪购买机票飞来香港买楼。他透露，其中一名上海买家早前看中一伙价值1.5亿元的豪宅，原本仍在考虑阶段，但得悉加税后今日「赶住飞返嚟」，希望争取在午夜前签妥合约，直言「始终可以悭返200几万税」。

李巍指出，该伙豪宅原本有6至7名潜在买家竞争，起初各方都「叹慢板」，但随著新印花税即将实施，买家反应瞬间变得极为热烈，令该名上海客大感紧张，坦言「担心买唔到」。

他续指，西半山卫城道8号天御等豪宅项目今日突然涌现大量睇楼客，笑言代理们将会「十分忙碌」，并预计单晚可促成4至5宗大额成交，每宗涉资约1至3亿元，买家大多为购入作自用的内地客。

代理表示，天御等豪宅项目今日突然涌现大量睇楼客，笑言代理们将会「十分忙碌」，并预计单晚可促成4至5宗大额成交。

小斯去年早入市 笑言自住「冇钱再买」

熟悉信用卡优惠、教人赚取飞行里数的90后旅游KOL小斯，去年10月斥1.368亿元购入新地旗下北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元。若以此成交价计算，新税制生效后，买家需多付2.25%（即6.5%减去4.25%）的印花税。换言之，小斯因提早入市，成功节省了高达307.8万元的印花税开支。

小斯向《星岛头条》透露，发展商为吸引买家，针对5,000万元以上的豪宅，普遍会主动代为支付印花税，因此今次调整对这个价位的买家影响相当有限。不过他坦言，发展商或已将相关税务成本悄然计入楼价之中，今次上调印花税后，不排除部分豪宅项目或会趁势调高售价。

熟悉信用卡优惠、教人赚取飞行里数的90后旅游KOL小斯。

小斯去年10月斥1.368亿元购入新地旗下北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元。

谈及自身的置业经历，小斯笑言购入亿元豪宅纯粹自住，而非资产配置的考量。他坦白形容当时的心态「睇咗几次，觉得啱心水，又谂到啲design，所以就扑锤。」

对于坊间盛传他是香港KOL界的「天花板」，小斯显得颇为淡然，直言「钱唔代表一切」，并表示未来不会再出手亿元级别的豪宅，更打趣说「真系冇钱呀！」展望未来，他对香港楼市持审慎悲观态度，坦言若手上有闲置资金，宁可转投股票市场。

相关文章：财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 料增10亿收入 小斯去年底豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税

豪宅代理：人民币强势抵销影响

自2019年起专注香港豪宅市场的小红书博主「东尼选房日记HK」表示，今次加税对豪宅市场影响不大。他分析指，税率增幅占顶级豪宅成交金额的比例仅0.3%，对高净值人士而言微不足道。

东尼进一步解释，因豪宅具稀缺性，被视为传承后代及抗通胀的优质资产，随著港交所持续吸引企业上市，加上家族办公室陆续进驻香港，将持续创造高净值人群，而他们倾向购买超级豪宅，协助富豪实现资产增值，带动交投量上扬。

对比之下，他认为若政府向600万至1,000万元的中小型单位开刀，才会对市场造成真正冲击，原因是该类单位买家多依靠储蓄置业，负担能力有限，加税或提高按揭门槛将打击刚性需求。

逾亿交投连升两月 50万亿定存释放购买力

事实上，大额豪宅交投近期转旺，东尼引述中原地产数据指，一手市场逾亿元成交量已连升两个月，单计今年1月份已录得26宗，平均几乎「一日一宗」，涉资总额逾53亿元。

展望后市，东尼预期豪宅交投将持续畅旺。他指，近年高达75%至90%的豪宅买家为内地客或海外回流人士。与此同时，内地今年将有超过50万亿元人民币的中长期定期存款陆续到期，预料部分释放的资金将流入香港的保险、股票及房地产市场。再加上人民币汇率持续走强，进一步提升了内地买家的购买力，足以完全抵销印花税上调的影响。