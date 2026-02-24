拜年顺道睇楼 同区客542万购元朗PARK YOHO两房 钟情屋苑环境舒适
更新时间：19:29 2026-02-24 HKT
发布时间：19:29 2026-02-24 HKT
发布时间：19:29 2026-02-24 HKT
新年长假期不少港人北上或外游，但仍有买家趁机睇楼入市。利嘉阁元朗PARK YOHO分行助理分区经理邓启林指，刚促成PARK YOHO VENEZIA 5B座中层B室成交，实用面积495方呎，2房间隔，望开扬景，以542万元成交，实用呎价10949元。
买家于元朗区居住，农历新年到PARK YOHO拜年，有感屋苑环境舒适，单位间隔实用，价钱性价比高，所以趁假期睇楼，比较后认为单位企理及合适，议价后决定入市。原业主在2019年以650万元买入，持货7年帐面亏损108万元。
PARK YOHO本月暂录9宗成交，现有约320个放盘，入场价338万元起。
相关文章：财政预算案前夕屋苑连录「租转买」 用家640万购长沙湾Belgravia Place两房
最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕 用一方法即可锁定生父
2026-02-23 19:10 HKT
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
2026-02-23 19:15 HKT
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
11小时前