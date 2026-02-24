Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拜年顺道睇楼 同区客542万购元朗PARK YOHO两房 钟情屋苑环境舒适

楼市动向
更新时间：19:29 2026-02-24 HKT
发布时间：19:29 2026-02-24 HKT

新年长假期不少港人北上或外游，但仍有买家趁机睇楼入市。利嘉阁元朗PARK YOHO分行助理分区经理邓启林指，刚促成PARK YOHO VENEZIA 5B座中层B室成交，实用面积495方呎，2房间隔，望开扬景，以542万元成交，实用呎价10949元。

买家于元朗区居住，农历新年到PARK YOHO拜年，有感屋苑环境舒适，单位间隔实用，价钱性价比高，所以趁假期睇楼，比较后认为单位企理及合适，议价后决定入市。原业主在2019年以650万元买入，持货7年帐面亏损108万元。

PARK YOHO本月暂录9宗成交，现有约320个放盘，入场价338万元起。

相关文章：财政预算案前夕屋苑连录「租转买」 用家640万购长沙湾Belgravia Place两房

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

