西环「海味街」地舖2000万售 长情业主沽货 半世纪升值79倍

楼市动向
更新时间：10:40 2026-02-24 HKT
发布时间：10:40 2026-02-24 HKT

近期舖位交投渐趋升温，有长情业主沽货锁定利润，西环「海味街」德辅道西一个地舖连入则阁，建筑面积约800呎，以2000万易手，物业于逾50年升值79倍。

平均每呎2.5万 造价由高位跌约50%

上址为西环德辅道西104至106号地下106号舖连入则阁，地下建筑面积约800方呎，入则阁约700呎，以2000万易手，平均每呎2.5万（不计入则阁），租客均成海味，原业主于1969年10月以25万买入，持货57年帐面获利1975万，物业升幅79倍。

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该地舖实用面积约600呎，门阔约12呎，深约50呎，大厦楼龄56年，位于「海味街」旺段，旺市时值近4000万，可见现时造价由高位跌约50%，可见最新造价由高位跌约50%。

近年西环海味街走下坡，年轻一代少食海味，内地游客买海味则受到限制，由于燕窝、海参、干海马及花旗参等等被禁止携带，有被扣押及罚款风险，亦局限了「海味街」生意。

近期，区内亦录另一宗瞩目买卖，德辅道西94至96号亿丰大厦地下A、B舖及1楼B舖，坐落修打兰街单边，地下建筑面积约900方呎，1楼约800方呎，以2800万售出，呎价约1.65万，买家为在区内经营海味店的耀光号。

永利海于1978年成立，1986年以490万购入舖位自用，持货39年帐面大赚2310万，物业升值4.7倍。去年3月，永利海味亦沽售作为收租用途的德辅道西130号锦全楼地下连阁楼，建筑面积合共约1900方呎，成交价3300万，于1987年以395万买入，持货约38年帐面获利2905万，物业升值7.4倍。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

