华懋马年部署推6盘 涉2300伙 尖沙咀瑜意快开价 封海伦：全年楼价料升约3%至5%

楼市动向
更新时间：11:10 2026-02-23 HKT
发布时间：11:10 2026-02-23 HKT

楼价止跌回升，一众发展商推盘策略转向「进攻」型，全速部署推售旗下楼盘。华懋封海伦指，马年主力推售6个项目，合共提供超过2300伙，当中尖沙咀瑜意率先开价，部署抢闸登场，预计吸引投资者及上车客追捧。

访问言论重点

  • 马年主力推售6个项目，合共提供超过2300伙
  • 首盘推尖沙咀瑜意，预计吸引投资者及上车客追捧
  • 瑜意定价参考同区尖沙咀，及拥有「双铁优势」项目
  • 港铁东涌牵引配电站项目计划第四季推售第1期
  • 预料今年楼价持续稳步上扬，全年料升约3%至5%
  • 中小型单位受惠上车、换楼及专才客等带动料可跑赢大市
  • 瑜意定价参考同区尖沙咀及同样拥有「双铁优势」的住宅项目，包括尖沙咀、九龙站、柯士甸站一带项目。

主打1房细单位

华懋集团销售及市场总监封海伦接受《星岛》访问时表示，马年集团主力推出6个项目，包括3个全新盘及3个在售项目，涉及超过2300伙，率先推售尖沙咀全新盘瑜意，涉及164伙，主打1房单位，部署短期内开价，预计吸引投资者及上车客追捧。

封海伦指，瑜意定价方面参考同区尖沙咀、及同样拥有「双铁优势」的住宅项目，包括尖沙咀、九龙站、柯士甸站一带项目；而且该盘极具特色，1分钟佐敦港铁站、5分钟高铁，步行到尖沙咀；坐拥尖沙咀4大核心圈（高铁西九龙站及全新商业发展区、尖沙咀购物区、觉士道传统豪宅及私人会所区、西九艺术文化区），预计将受到投资者及上车客欢迎。

该盘仅提供164伙，面积介乎274至468方呎，主打细单位，其中1房单位占总数超过8成，而项目已经平顶，预计关键日期为今年9月16日，属于短期楼花项目，对买家更具吸引力。

相关文章：华懋尖沙咀德兴街项目命名瑜意 最快农历新年后推售 提供164伙 主打1房及2房户

东涌项目涉约2000伙

年内亦有瞩目焦点项目登记，为港铁东涌牵引配电站项目，封海伦透露，该盘为东涌近十年来最大规模住宅项目，提供约2000伙，主打1房及2房单位，将会分期发展；部署最快2月申请预售楼花同意书，预计最快今年获批预售，计划第四季推售第1期。由于项目拥有不少特色优势，邻近东涌港铁站、港珠澳大桥、香港国际机场，轻松往返深圳湾口岸，预计将受到用家及投资者欢迎。

大埔滘项目第四季推

而第四季亦有机会有推售大埔滘项目，该盘位处大埔传统豪宅区，背山面海，属低密度住宅发展，由独立屋及分层单位组成，共提供约170伙。资料显示，该地由该公司于2021年底以13.68亿投得，当时每呎楼面地价约6051元。

而余货项目方面，与港铁合作展的何文田站上盖现楼项目瑜一系列，部署以招标形式推出项目最前排、向南，欣赏维港烟花景的瑜一．天海顶层特色单位招标，呎价有望打破何文田站顶项目新高。而瑜一系列累沽694伙，售出超过8成单位，总销售金额逾116亿。

而西贡白沙湾豪宅项目WHITESAND COVE，为白沙湾区15年来罕有全新临海供应，以低密度规划，计划开放全新示范单位，项目至今已累售10伙，套现逾2.5亿，销情持续。

薄扶林VICTORIA COAST，共提供58伙大宅，推出至今共售出12个单位，总成交金额逾3.2亿。

投地市场方面，集团对香港前景及本地物业市场充满信心，近年亦先后投得港铁东涌牵引配电站项目、沙田小沥源地皮，以及荃湾永顺街地皮，未来会继续积极参与竞投政府卖地表、「一铁一局」等地皮，亦会在私人市场物色适合土地储备。强调集团向来积极投地，偏向规模「大一点」地皮，若项目回报理想都会考虑入标。

中小户料跑赢大市

本港楼市持续复苏，楼价亦稳步回升。封海伦说，本港住宅楼价升势明确，预料今年楼价持续稳步上扬，全年楼价料升约3%至5%，而中小型单位受惠上车、换楼及专才客等带动，料可跑赢大市。

封海伦指，中小型单位需求稳定，换楼人士及首次置业者属主力买家群，加上专才因素带动，不论是上车或是租楼，均倾向居住在市区或是邻近港铁站项目，亦刺激该类型单位交投。受惠于租金强势、需求回升及息口下降，预期全年升幅持续向上，料可以跑赢大市。

豪宅楼价受惠市场气氛改善、经济回稳、外来需求及低息环境等因素，加上超级豪宅供应有限，整体市场持续升温，预计今年豪宅市场有望进一步增强，预期全年楼价大致平稳，轻微上升，表现较中小型单位温和。

在人才与大量学生双重带动下，本港租赁市场呈现供不应求、租金上升结构性趋势，认为该批人士通常是稳定且高收入人士，对承租力较强，成为近年租金持续上升的其中一个重要动力，租赁需求率先受惠，带动投资者持货意欲。

租金上升吸引用家「转租为买」、带动投资者持货意欲，为楼价提供稳定基础。中长线转化为置业需求，随着部分人才在港工作及生活稳定后，会考虑「租转买」，亦会偏好新盘或楼龄较新物业。

另一方面，政府在过去有超过1年半的时间每个季度仅推出1幅住宅地，土地供应偏少，将会在中长线影响落成量。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

