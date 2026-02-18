罗湖服务式公寓4成租客是学生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盘Million

近年香港吸引大批内地生留学，衍生出庞大居住需求，甚至推高住宅市场租金，令部份港漂另谋出路，选择北上深圳居住，用更低廉成本享受更宽敞空间。一间位于罗湖区的高级服务式公寓向《星岛头条》透露，还未正式开业，已有8成房间获承租，并深受跨境通勤人士追捧，更有超过4成住客为在港读书的内地学生。另有中大内地生透露，身边确实有不少同学选择跨境上学。

难承受学校附近高昂租金

学生宿位严重不足，根据戴德梁行发表《人才住房学生公寓》报告，香港8间大学的学生与宿位比例为3.4比1，相当于逾3名学生竞争1个宿位。其中一位在中大攻读硕士学位的王同学向记者透露，目前住在学校宿舍，月租约4,000元，但其班上有9位同学，仅3位抽中宿舍，其余没抽中的都选择回深圳租楼，原因是难以承受学校附近单位的高昂租金。

王同学今年9月打算继续攻读博士学位，因此需要重新抽签宿位，若没抽中的话，他亦打算回深圳租住，认为深圳租金比香港便宜很多，更不用与人合租，能享受独立生活空间；通勤方面，一般30多分钟即可抵达学校。

据记者了解，港漂学生若住在香港，通常与人夹租，2至3人在学校附近合租一间400至600方呎单位，租金介乎1.5万至3万元；若租住商业性学生宿舍，视乎宿舍人数及配套设备，租金介乎5,000至1.4万元，实用面积80至200方呎。若长租酒店或服务式公寓，月租则至少1.3万元。反观深圳，据内地代理平台安居客显示，若租住在福田口岸附近，实用面积约400多方呎一房单位月租仅约5,000元（人民币，下同），600多方呎两房单位月租则约7,000元，与香港租金水平有明显差异。

深圳公寓试业已获8成承租

除了深圳普通住宅物业外，高级服务式公寓也备受关注。星狮地产旗下位于深圳罗湖的辉盛名致服务公寓于上月正式开业，据辉盛国际行政总裁尤静芬透露，公寓合共提供325个套房，试业阶段已有8成获承租，约40%租户为在港攻读硕士的内地生，近9成学生选择单人Studio户型。

公寓开业当日，开放了示范单位供参观，提供开放式、一房及两房户型，实用面积介乎269至1,109方呎，其中开放式户型月租7,800元，一房户型月租约1.2万至1.8万元，两房户型则为2.2万至3.2万元。另外，公寓提供每周两次清洁，配有会所、健身室、匹克球场等娱乐设施。记者现场可见，每个单位都配有精致装修，齐备家电设施，拥有充足的储物空间，租客可直接拎包入住，部分单位还采用复式设计。

在港工作人士也占租客3成

尤静芬指，该公寓邻近莲塘/香园围口岸及罗湖口岸，往返香港十分便利，且相比香港拥有明显租金优势，因而吸引了港人及港漂租客。她进一步表示，除了学生外，目前约30%租户为在港工作人士，「现在越来越多在香港工作的人选择居住在深圳，这确实是一个优质的选择，不仅居住空间更为宽敞舒适，租金也更加经济实惠，整体居住体验更令人满意」。

然而，当初选址时并非视深港通勤人士为主要客源，尤静芬直言，「我们不可能仅仅希望香港的客群来支援，没有了这个客群我们就做不下去，这是不可能的」。她解释指，深圳作为内地一线城市，汇聚大量人才及产业，自然带来庞大租赁需求，同时罗湖区亦缺乏高端长租公寓产品，结合国家在该区规划的旧城改造计划，令这类公寓具有发展潜力。她又透露，目前公寓租金为优惠价，日后有提价计划，由于目前有众多来自香港的租客，笑言希望能够让租金贴近香港租金水平。

龙士文分析指出，在当前房产投资风险上升的环境下，租赁已成为更理性选择。

未来拟进军日韩等市场

事实上，年轻一代的居住观念正经历转变，越来越多人倾向于选择灵活的生活方式而非传统置业。辉盛国际投资与资产管理执行总监龙士文分析指出，在当前房产投资风险上升的环境下，租赁已成为更理性选择。同时，全球化工作模式加速了跨境与跨国人才流动，进一步扩大了租赁市场的需求。除了深圳项目外，该公司已在上海开展第二个高级服务式公寓项目，目前处于试业阶段。龙士文还表示，公司未来计划拓展至人才流动性大且具有经济枢纽地位的城市，如日本、韩国等市场。

