写字楼租金腰斩 投资者转攻学舍 8000万狂扫旧楼改装 宿位量大增 会否步共享办公室泡沫后尘？｜租盘Million

香港商业地产市场低迷之际，学生宿舍需求持续扩大，吸引越来越多投资者进驻，一间原本专注于出租写字楼的地产投资公司亦将业务重心转向学生宿舍市场。Cozi Living Limited董事林启明接受《星岛头条》专访时表示，现时写字楼租赁情况不理想，即使减租一半亦难找到租客，反观住宅市场，受惠于内地生的庞大居住需求，不愁找不到租客，现在还未开学，已有很多学生家长查询，而公司目前亦只剩6间房待租。

持中环写字楼租金跌逾一半

林启明在专访中透露，「公司之前主要是做商业地产和Co-working（共享办公），但现在商业地产太难做了」。林启明在专访中透露，公司持有的一层中环写字楼租金，已从高峰期每月65万元跌至现在的30多万元，跌幅超过50%，而且「写字楼免租期半年，还需要俾代理半年租金作佣金，再加上管理费，呢头收唔到另一头又要俾，亏损很大」。

中原地产研究部高级联席董事杨明仪于去年6月曾指出，2024年有12个指标写字楼租值较2019年高位回落逾3成，全属港岛区，跌幅最大为中环中心，跌近4成。整体写字楼的租值跌势持续，由2019年高峰连跌5年共28.5%，而2024年按年跌4.3%。根据国际物业顾问高力国际今年1月发布的最新报告，甲级写字楼租金2025年全年租金下跌5.8%，其中核心区如中环、金钟跌幅为0.8%。

8000万购港岛单位做宿舍

商业地产市场环境改变，促使公司开始转型，随著撤辣、减息及「普通话拼音买家」的支持，公司转而专注住宅租赁市场。林启明称，从2024年12月至2025年12月，公司陆续购入位于石塘咀、西营盘、坚尼地城、铜锣湾、大坑、天后、北角及炮台山的住宅单位，一共14伙，不用按揭，斥资共8,000多万元全款付清，并计划将其改装成90至200方呎不等的50个小套房。林启明还表示，最初并未视内地生为主要客源，而是想吸引追求高端生活质量的内地或海外专才人士，但当这些套房真正推出市场后发现，内地学生租客却占9成。

设厨房及独立洗手间 缺洗衣机

住宅物业的选址亦有考究，林启明分享，位置必需近港铁站、有电梯、有地面大堂及保安，更重要的是，以上单位平均呎价约8,000至9,000元，「呎价够平先入手」。另外，房间改装期约半年，每间房装修及置业成本约150万元，有窗户、厨房及独立洗手间。截至目前，公司已推出27间房，仍有23间正在装修中，21间已获承租，租金约9,500元至14,000元不等。

记者在访问期间亦参观了位于铜锣湾礼顿道58号礼贤大厦的单位，实用面积约1,000方呎，改成6个套房，每个套房都有内嵌式衣柜、书枱等，并提供床上用品，租客可直接「拎包入住」。不过，记者发现该单位内没有洗衣机，林启明则表示，现时推出的套房都没有洗衣机，未来则会改进，现时的租客可自行去洗衣店，公司亦有提供每星期两次的洗衣干衣服务，但每月需加多1,000元。

冀今年提供100间房 10年内回本

在学生宿舍需求持续增长下，林启明坦言，公司将加大对学生宿舍市场的投资力度，计划至少再购入14个单位，目标在2026年底提供100间套房。目前公司预计学生宿舍项目的投资回报率为10%，单计装修5年可回本，若包括置业成本则需10年回本期。

被问及会否考虑购入九龙区住宅时，他表示仍会专注港岛区市场，理由是港岛区楼宇具有更高升值潜力，即使日后需要退场，资产变现也更便利。此外，他倾向于购置而非租赁物业，并指早前买楼曾经历两次业主挞订，有关业主宁愿赔付5%订金以接受更高出价的买家，证明住宅市场已呈现回暖迹象；若公司持有物业，未来可受益於潜在的升值空间。

学生宿舍不同「共享办公室」

目前学生宿舍这类共享生活空间的商业模式正蓬勃发展，但亦让人不禁联想到曾经风光一时的共享办公室模式，当投资者大举进军后，未来又会否走上相似的道路？世邦魏理仕香港资本市场主管甄浚岷则认为，学生宿舍市场具有明显的投资优势和更强的可持续性，更指共享办公本质上是一种「Bubble（泡沫）」，「每个人都想做，然后做到供应过剩，等于在不同的地方抢夺同一批客源」。

至于学生宿舍市场，他强调「学生宿舍是真正的刚需，如果你是一个国际学生，你必须找宿位，因为这里没有家给你住，但如果你做Co-working空间，你要不停地推广其价值与优势，甚么是Co-working？为甚么要用Co-working？现在居家办公难道不可以吗？」而学生宿舍的刚需是非常明显的，也不需要再去市场上推广这个产品的概念。

记者：Million

