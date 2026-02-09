Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

传统豪宅兼名校区罕现「㓥房」一层分间20单位出租 最平12800元

楼市动向
更新时间：14:53 2026-02-09 HKT
发布时间：14:53 2026-02-09 HKT

传统豪宅区九龙塘环境清幽，名校林立，一向是富豪及家长的置业热点。惟区内近日罕有出现㓥房招租，有业主将大宅其中一层分间成20个独立单位出租，月租介乎12,800元至18,800元，实行以「豪宅地段、㓥房价钱」吸客，随即引发热议。

近日网上流传一则九龙塘招租广告，以「密度低」及「超大露台」作招徕，标榜「真．特色户」。从代理拍摄的影片所见，物业连地下楼高三层，进入后需行楼梯上楼。入门后是一条长走廊，两侧分布著多个独立单位。

代理展示了几种不同户型，其中一个一房单位间隔方正，睡房外接露台，可望到对面的学校。浴室为干湿分离，并设有浴缸；另一个两房一厅单位同样间隔四正，设有开放式厨房，两间睡房均有窗户。代理表示，虽然景观以楼景为主，但因九龙塘密度低，感觉也不会太压迫焗促，且环境相对安静。

月租1.28万起 一房最细160呎

记者进一步向代理了解，该物业的一楼由业主自住，二楼则全层改作收租用途。目前所有单位装修及清洁已完成，配套齐全，可即租即住。

租金方面，全层20伙之中，一房户型占了4间，最平叫租12,800元，单位面积约160方呎，附设一个数十呎露台；稍大的180呎连百呎露台单位，叫租13,800元。至于两房单位面积约300方呎，部份配备浴缸及露台，租金介乎14,800元至18,800元。其中，月租最贵的18,800两房单位，就附设超大露台及浴缸。

根据价目表推算，若20个单位全数租出，业主每月租金收入可达304,000元，相当可观。

网民：名校网可吸家长客

虽然物业位处豪宅地段，但其「㓥房」格局引来热烈讨论。不少人对传统豪宅区出现这类单位感到惊讶，「成日经过以为系Old Money 一家几口住，估唔到变咗㓥房。」、「呢度整㓥房真系匪夷所思 」、「颠覆咗我对九龙塘嘅印象、「呢个地段做㓥房，真系世界变。」

有人则对单位的设计与用料议论纷纷，「平台仲大过间㓥房系咩玩法？」、「见到啲云石墙头晕眼花」，有意见更认为走廊与云石墙设计充满年代感，「装修风格可以文雅清幽些，现在变了旧楼㓥房。」

不过，有人估计，此类单位或有其特定市场需求，特别是为了子女升学而迁入九龙塘41 校网的家庭，又或是内地来港的陪读家长，只需一个地址及基本居住空间，此类「豪宅㓥房」正好填补了区内细单位的供应缺口，「每个㓥房收万几，好有Market ，做教育界朋友就会知。」

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
 

