「置易付」电子支付拓展至二手楼买卖 2.28生效 下一步研适用一手楼交易

金管局及银行公会，联同香港律师会及地监管局公布，「置易付」物业交易支付安排将由2月28日起，扩展至香港的二手住宅物业买卖。有关安排亦得到消委会的支持。

在「置易付」安排下，买方的按揭贷款款项会透过银行之间的电子支付系统，转帐至卖方银行，卖方最快可于成交当日收到出售物业的收益。相较于传统支付方式，款项须经双方律师的银行户口以支票进行交收，「置易付」是更快更安全的选择。如有意采用「置易付」，买卖双方可通知其地产代理在临时买卖合约加入相关条款。

「置易付」自2022年11月推出，首阶段只涵盖转按交易，金管局助理总裁区毓麟表示，至今累计超过1.5万宗转按交易采用该支付方法，平均采用率介乎70至80%，而去年下半年则约75%。

二手交易占逾六成 新安排涵盖主流买卖

对于现将「置易付」扩至二手物业买卖，而不覆盖一手住宅物业，他指，去年物业交易量中，二手物业交易占了60至70%，属主流，而一手仅占约30%，又有楼花按揭程序要兼顾，涉及修例，有别转按及二手物业交易，故现阶段会集中推广二手物业「置易付」，下一步于适当时候才考虑将「置易付」引入一手物业买卖。

现阶段未纳入商业物业

此外，「置易付」亦不涵盖商业物业、未补地价的资助房屋，以及多于一个按揭的物业。他指，由于商业物业涉及种类繁多，未补价资助房屋则有转让上的限制、占二手物业交易量只约一成，所以现阶段未入纳入「置易付」的适用范围。

2020年律师楼户口遭冻结 数十名买家无法完成交易

「置易付」系统成立源于2020年底，专做二手楼交易的黄冯律师行，有职员被指挪用公款及严重违反《律师帐目规则》，遭香港律师会介入接管及冻结资金，事件牵连数十名物业买卖人士，因其资金由律师楼代收，无法完成交易程序。事后「置易付」于2022年实施，容许资金在买卖双方银行之间直接进行转帐，成立初期适用于转按住宅楼宇及车位交易。

王美凤：避免律师楼被冻资而影响按揭

中原按揭董事总经理王美凤表示，「置易付」扩展至二手住宅物业买卖，除了让流程更直接快捷外，无须如以往需经由律师楼处理转帐有关金额，同时亦可避免过去曾出现律师楼营运或被冻结资金问题而令按揭放款交付甚至交易顿时受影响。

换句话说，「置易付」一方面可紧贴交付电子化步伐让过程更快捷直接及安全，同时亦可避免经由律师楼暂管过大金额之不可预期风险，改由银行之间直接过数，可为客户在按揭流程上增加保障及避免万一流程中断之风险，相信客户在了解有关安排细节后，会乐于选用新安排以增加保障及效率。

中原按揭董事总经理王美凤。

王美凤指出，「置易付」阶段于2022年7月推出，主要适用于住宅物业的转按交易及加按套现，运作顺畅有效，银行积极鼓励转按客户采用「置易付」，而客户亦普遍乐于接纳此新方式，原因是对客户更具保障且更安全直接，故此于转按流程已广泛使用。

她续指，过去几年转按及加按交易「置易付」安排已经为银行及客户累积经验，相信最新延至二手住宅交易之安排可较易衔接畅顺，客户亦较易适应及接纳新安排做法。相信当局在累积一定经验后，未来会再将置易付安排延至一手买卖交易及其他商业楼宇类别。

曹德明：提供双重保障

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，「置易付」是一项优化物业交易的安排，顺应现今数码支付的新趋势，现由转按交易进一步扩展至二手住宅物业买卖，为该类物业交易的买卖双方提供高效率且安全的双重保障。

相比传统支付方式，「置易付」透过银行间电子支付系统（CHATS），大幅优化按揭贷款资金流向，不仅带来省时快捷的支付体验，亦能有效降低相关支付风险。卖方更有望在成交日完结前收取余款，解决以往物业交易中资金结算缓慢的问题，切实保障买卖双方的合法权益。

曹德明续指，「置易付」由转按交易扩展至二手住宅物业买卖，进一步为更多客户提供优质的选择。加上其严谨且清晰的指引，不仅确保交易的规范性及避免潜在风险，亦为楼按市场缔造更安全、有序的交易环境，并能加速本港物业交易的数码化转型，提升市场竞争力。

余伟文：鼓励市民积极使用新安排

金管局总裁余伟文表示，金管局一直致力推动物业交易电子支付，以提升效率和安全性，随着「置易付」在转按市场被广泛应用，其适用范围将扩展至二手住宅物业买卖，局方鼓励市民积极使用新安排，为买卖双方提供更安全、更快捷的支付选项。

银行公会：推动按揭贷款业务流程数码化

银行公会主席、中银香港副董事长兼总裁孙煜表示，银行公会自2023年起开展研究工作，将「置易付」的适用范围扩展至二手住宅物业买卖交易，该方案经过深入研究、广泛咨询并综合业界及相关持份者的意见。他称，银行业界在「置易付」的操作系统、流程及内部指引等方面已全面就绪，目前正为各前线单位提供培训，确保各项配置同步到位，而「置易付」将会为物业交易买卖双方带来稳妥的电子支付方案，推动按揭贷款业务流程数码化。

地监局行政总裁梁松泰表示，地监局十分支持银行业界将物业交易支付安排「置易付」扩展至香港二手住宅物业买卖。在过去一年多，局方积极与金管局及银行公会就「置易付」的细节进行沟通，并充当他们与地产代理业界之间的沟通桥梁。地监局期望地产代理在处理二手住宅物业买卖时，积极向客户介绍「置易付」，好让客户知道「置易付」可为他们带来的好处，并作出合适的支付方法选择。

地监局：买卖双方决定是否采用

地监局规管及法律总监梁德丽表示，该局支持「置易付」计划扩展至二手物业买卖，过去一年积极同金管局就「置易付」细节沟通，该局将向各大代理发出涵件，提醒买方在需要承造按揭的情况下，可以有多一种付款选择，而是否采用「置易付」由买卖双方决定，并会纳入临时买卖的范本条款。

梁德丽续称，有关涵件已即时通知各大代理，亦于地监局网页上载，由于「置易付」非硬性规定采用，该局亦鼓励买家采用相关支付方法。