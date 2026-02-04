乐风大角咀商厦突沦银主盘 市值近20亿 东亚银行委托招标

乐风集团旗下大角咀必发道商业项目One Bedford Place，最新已被银主接管推出招标，是该集团首个沦为银主盘项目。据悉，项目银主为东亚银行，最新估值达19.8亿元。

乐风：接洽潜在买家

乐风发言人指，集团一直与银行保持密切沟通，并就相关物业积极接洽潜在买家，致力寻求最佳交易安排。该项目市值远高于银行贷款金额，有信心销售进度将会有序推进，并能于短期内为各方创造「三赢」局面。乐风旗下各项目均为独立管理，集团目前整体业务保持稳健发展。

上述项目由第一太平戴维斯及高力国际承接管人委托，以公开招标形式出售One Bedford Place。物业将以现状部分交吉及部分连现有租约出售。截标日期为今年4月22日。

该物业为1幢楼高29层的甲级智慧型商业大厦，于2024年落成，是市场上罕有出售的新落成全幢商业项目。地盘面积约1万方呎，总建筑面积约18.4万方呎。

大厦地下至2楼为商舖楼层，3楼设有空中花园，而3楼以上则为办公室用途。此外，大厦另设有合共69个私家车车位、5个电单车车位及5个轻型货车装卸位，其中部分配备中速及超级充电设施，配套完善。

代理：适合大专院校等

第一太平戴维斯投资部首席资深董事温武忠表示，是次出售的物业拥有高配置楼宇规格，包括高楼底、高负重、高电力，适合各大专院校、医疗机构、宗教团体等用家长线自用。

高力香港资本市场及投资服务主管翟聪指，物业坐落于大角咀新兴商业走廊，接驳多条主要干线，便捷往返九龙及港岛各区。其现代化建筑设计亦属一大卖点，单位间隔灵活多变，适合多元化用途。随着附近市区更新活动日益频繁，区内商业前景越见明朗，长远投资潜力巨大。是次出售预料将吸引各类型创科、金融企业前来建立区域总部。

连补地价合共地价成本9.2亿

资料显示，乐风在2018年以2.7亿收购必发道100至106号物业，其后再斥资2.43亿收购必发道108至114号，两次收购合共涉资逾5.1亿。其后在2024年以逾4.14亿完成补地价。换言之，该项目收购价连同补地价计，地价成本合共逾9.2亿。

