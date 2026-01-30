Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦长乐街商厦逾3亿获洽 近理大浸大 具潜力改学生宿舍 料回报逾5厘

楼市动向
随着香港成为「教育之都」，学生宿舍供不应求，造就投资机会，由于乙厦商厦具改造潜力，备受追捧，佐敦长乐街全幢商厦，获多名准买家争夺，市场消息透露，该全幢获准买家以逾3亿洽购至尾声，平均每呎5713元。

物业获准买家以逾3亿洽

上址为佐敦长乐街0018号18广场全幢，落成于1990年，楼高17层，建筑面积约52516方呎，业主马亚木家族持有，最新获多名准买家争夺，消息人士透露，物业获准买家以逾3亿洽至尾声，平均呎价约5713元，目前该全幢地舖由酒楼承租，楼上为写字楼，月租逾130万，若以洽购价计算，料回报逾5厘。

据了解，准买家亦看中该物业具改建学生宿舍潜力，由于物业地点位置佳，邻近港铁站，附近有理工大学，与浸会大学距离仅港铁数个站车程，若进行改装，相信受追捧，进可攻，退可守。

佐敦长乐街0018号18广场全幢，获准买家以逾3亿洽至尾声。
持货21年 获利逾1.7亿

该商厦业主为「小巴大王」马亚木家族，于2004年以1.2718亿购入该物业，至今持货逾21年，若落实易手，帐面获利逾1.7亿。

近期民生区舖位交投畅旺，「小巴大王」马亚木家族近期亦沽售美孚新邨百老汇街一个地舖，上址为美孚新邨百老汇街地下N43号舖，建筑面积约1600方呎，以3780万易手，平均呎价23625元，现时由一间叫「食好啲」的中餐厅承租，月租18万，新买家料回报约5.7厘。原业主马亚木家族，于2002年9月以2630万购入，持货逾23年帐面获利约1150万，物业升值44%。

相关文章：美孚百老汇街地舖3780万易手 马亚木家族沽货 23年升值44%

尽管网购盛行，惟人口密集的民生地段，消费能力仍然强劲，尤其食肆以至需要来去水行业包括美容、宠物等，都是网购不能取代，对舖位需求庞大，令民生旺段、尤其大型屋苑舖市硬净，这些行业都是居民必须的，投资者早年大手购入民生地段舖位，经过多年收租，近年陆续沽售，淡市下仍然获利可观。

该家族亦以1.07亿沽售北角英皇道乐嘉中心商场1楼，建筑面积约13573方呎，呎价约7883元。新买家「鱼翅城」创办人邝洪昆及相关人士。

