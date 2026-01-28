住宅租金创新高 东涌业主买多一层楼收租 660万购同区屋苑高层靓装2房 回报料3.8厘

租金再创新高，差估署最新公布，去年12月份私楼租金指数报200.7点，较11月时的200.5点，按月升0.1%，连升13个月。在租金高企下，有投资者趁机买楼收租。

中原地产东涌映湾园第一分行A组高级分行经理彭成裕表示，新近促成东涌东堤湾畔6座高层C室成交，实用面积607平方呎，两房间隔，单位高层开扬，附带靓装修，吸引同屋苑业主买入作投资收租。单位上月放盘，叫价680万元，减价20万元，以660万元成交，实用呎价10873元。

彭成裕指，参考同类单位租金水平，预计上址每月租金约21000元，租金回报料约3.8厘。原业主于2011年以405万元买入，持货约15年，帐面获利255万元，升值63%。

东堤湾畔位于东涌市中心庆东街1号，于1998开始入伙，分为2期共有8座，提供2,158个单位。屋苑实用面积由521方呎至1480方呎。东堤湾畔交通便利，邻近港铁东涌站，生活配套方面，附近有东荟城可供购物。

维峰1房568万售

另外，中原分行高级资深区域营业董事林龙南表示，北角维峰中层D室，面积287方呎，以568万沽出，呎价19791元。新买家为收租客。按市值租金约2万计，租金回报率达4.2厘。

祥益执行董事谢泽铭说，屯门半新盘NOVO LAND 3B期1座低层J室，面积472方呎，新买家身处外国，主要想物色区内楼龄较新的500万至600万两房单位，「FULL PAY」600万购入上址，呎价约12712元。该单位现时市值租金大约为1.7万，租金回报率达3.4厘。