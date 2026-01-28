Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

各大院校积极拓展 港大中国商业学院租金钟海富全层 每月逾30万

楼市动向
更新时间：11:18 2026-01-28 HKT
发布时间：11:18 2026-01-28 HKT

近期随着香港发展成为「教育之都」，各大院校积极拓展，金钟海富中心全层单位，建筑面积逾1.06万方呎，以每月逾30万租出，平均呎租28.5元，租客为港大中国商业学院（HKU Institute for China Business）回应本报指，物业作写字楼用途，将作为该院校办事处。

租期3年 校方：将作办事处

金钟海富中心第2座20楼全层，建筑面积约10627方呎，以每月租30.2869万租出，平均呎租28.5元，租客为香港大学中国商业学院（HKU Institute for China Business），租期由明年4月1日至2029年3月31日，为期三年。

金钟海富中心第2座20楼全层，由香港大学中国商业学院承租，每月逾30万。
本报向该学院查询上述租赁，发言人回应，该学院目前使用港大校园内的徐展堂楼8楼及10楼作为办事处，由于学院扩充，故承租海富中心作为写字楼，徐展堂楼据点将会交还给港大。他强调，海富中心并不是教学地点（课室），该学院早于国内5个城市设有教学据点，包括北京、上海、成都、广州及深圳，部分课程则设于港大校园内上课。

租金较高位跌逾50%

近年来，海富中心租金水平，普遍较疫情前高位跌逾50%，重返2009年金融海啸时期，反映甲厦租金显著调整。其中，海富中心二座13楼全层，建筑面积同为约10627方呎，于2025年2月以每月约26万元租出，折合呎租约25元，而于市况2018年市况高峰期，该厦呎租普遍介乎45元至50元。

该甲厦近年亦录瞩目成交，海富中心一期16楼全层，建筑面积约20318方呎，以3亿易手，平均呎价约1.48万。

