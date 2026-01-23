青年宿舍BeLIVING停运现罗生门 业主汤文亮爆对方欠租「我不想影响青联」 青联称未能续约

位于铜锣湾摩理臣山道的BeLIVING Youth Hub（下称BeLIVING），由纪惠集团旗下酒店改装而成，由香港青年联会（青联）负责营运，项目属政府资助青年宿舍，惟运作不足三年便结束营运，逾百名青年租户须于2月28日或之前搬迁。有住户不满未获安排赔偿，以及通知期太短「中间夹住咗个农历新年」，做法令人难以接受。记者向业主纪惠集团行政总裁汤文亮查询，他透露青联已欠租逾一年，拖欠过千万元，料因亏损而结束营运，「我不想影响青联，还是不好提欠租，否则青联以后很难租楼。」不过，对于被指欠租逾一年，青联则无回应，只表示获告知未能续约。

住户批通知期短「中间夹住农历新年」

一名受影响住户反映，职员上周口头告知需在2月底限期前搬走。不过，由于只有1个半月的时间，中间更夹杂农历新年长假，实际寻找新居的时间不够充俗。他亦不满机构要求签署终止协议方可获退回按金，文中却只字不提赔偿，「赔偿无句，仲要签埋文件先退按金。」

该住户续指，民政及青年事务局曾提及若宿舍终止营运，应提前一年通知政府，质疑政府与机构早已知悉不再营运，却迟迟未通知住户，「到临尾先单声，我哋班青年好似被玩谢。」目前多间青年宿舍均收到大量来自BeLIVING住户的紧急申请，他忧虑2月底前未能衔接至其他宿舍，「难听啲讲到时真系要出街瞓」。

业主纪惠年前推出全幢放售

纪惠集团年前已委托代理放售BeLIVING现址，该集团行政总裁汤文亮回应传媒，表示上址未售出，强调纪惠只是业主，由于已租予香港青年联会，再由青联与租客签署租约，纪惠无权踢走租客。他透露，青年联会已欠租逾一年，拖欠过千万元，料因亏损而结束营运，他无奈地说「现在爆出嚟，发觉青联欠租，我食了死猫。」汤文亮补充，「我不想影响青联，还是不好提欠租，否则青联以后很难租楼。」

翻查资料，第一太平戴维斯早于2024年11月接获纪惠集团委托，放售铜锣湾摩理臣山道39号全幢精品酒店即BeLIVING，当时意向价约6.3亿元，最新市值减至5亿元，呎价9,051元。

汤文亮曾于社交平台发文，提及公司计划放售酒店立刻有很多人幸灾落祸，称要公司需要蚀钱。不过他强调，做生意有赚有蚀，无一定赚钱生意，而事实上赚蚀是其次，最紧要不是负资产。当时他估计酒店可以6亿元售出，扣除银行尚余贷款2亿多元，预计将有3亿多元可套现，形容这个借贷比率「安全到不得了」。

青联：积极协助转介 近半住户申请其他宿舍

BeLIVING Youth Hub于2023年3月27日启用，由「旭日酒店·铜锣湾」改装而成，是民政及青年事务局扩大「青年宿舍计划」下首间由酒店转成的青年宿舍，共提供约194个宿位，房间介乎176呎至324呎，最便宜宿位收3800元月租，若全部房间顺利租出，料每月可获政府资助106.7万。

项目原本预料可营运5年至2028年，不过青协昨日（22日）昨晚亦回应传媒，与业主纪惠集团的租约至今年2月28日，获告知未能续约后，已立即通知青年尽快安排住宿事宜，过去一周，已协助转介近半住户申请其他青年宿舍，未来将继续与住户保持紧密联系，并举办惜别会祝愿他们的未来更美好。不过，对于被指欠租逾一年，青联则无回应。

