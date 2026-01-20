Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

证券商连租旺区地舖建据点 聚焦核心及民生段 月租22万至120万

楼市动向
更新时间：12:19 2026-01-20 HKT
发布时间：12:19 2026-01-20 HKT

证券商承租地舖蔚成风气，前后在核心区承租巨舖，拓展市场及增加曝光率，今年以来暂录2宗，加入「街舖战团」的包括一间叫「方德证券」的券商，以每月约78万承租上环巨舖；另外，富途证券继续扩张，选址新界地标商场开设据点，月租22.8万。

方德证券于2015年成立，核心团队来自华泰证券、腾讯等机构，现时，写字楼设于上环德辅道中188号金龙中心20楼，面积近1.4万方呎，市值呎租50元。近期承租同厦复式舖，地下、1及2楼各约100方呎，5500及8300方呎，共约1.4万方呎，月租约78万，每呎56元。

相关文章：上环德辅道中巨舖月租78万 方德证券进驻 为在港首间实体旗舰店

「线上」转「线下」突围

该行看准科技发展，自主研发「方德港美股」APP，以中文操作美股、澳股、日股等交易，「一个帐户」投遍全球。经过10年来发展，最新更承租地舖拓展市场，预期农历新年后正式开业。市场消息指，方德证券钟情该厦位置，巨舖坐拥大型招牌及电视屏幕，广收宣传之效。该巨舖旧客渣打银行月租逾100万，新租金跌22%。

意博资本亚洲管理合伙人邓声兴表示，传统观念来说，商户开设地舖为吸纳顾客，证券商运作模式不同，主要生意还是来自网上，由网上做起，接着开实体店，由「线上」转「线下」，目的除了提供服务筑固旧顾客外，同时趁股市畅旺拓展市场，现时新股畅旺，仍有200多只股票将来港上市，正是吸纳新客时机。

吸内地投资者开户

他又表示，实体店亦在于吸引内地投资者开户，基于法例及政策关系，内地不能透过线上开设香港券商户口，券商惟有在港开设实体店来捕捉客源。这股券开舖热潮长线能否持续，则要视乎长远会否有足够客源，支持街舖据点。

近年积极扩张的富途证券，于新界葵涌广场承租向街巨舖(地下23号舖)，建筑面积约2365方呎，月租22.8万，呎租96元。该舖属一线舖，早年是银行争夺目标，先后由渣打、中国工商银行（亚洲）进驻，高峰时月租37.8万。事实上，富途近年已不断拓展至非核心区，由2024年开始，先后在沙田、荃湾开设街舖。

