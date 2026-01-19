何文田傲玟累售230伙 套现逾61亿

何文田傲玟近期销情不俗，迄今累售单位已达230伙，累积成交套现逾61亿，项目最新伙拍服务香港逾一个世纪的昆士兰保险香港，为买家呈献置业礼遇。 凡购买单位或单位连同车位的买家，即可获赠保险礼券。

傲玟项目总经理张诗韵表示，为配合傲玟最新销售部署，于今年3月31日或之前签订临时买卖合约，并于临时买卖合约的日期起计90日内完成交易的买家，购买单位可获赠3万保险礼券；购买单位或单位连同车位的买家，则可获港币 5万的保险礼券，是次送出的优惠总值高达300万。

昆士兰保险香港战略合作及分销部负责人傅秋虹表示，保费礼券适用于多种保险计划，例如家居、火险、全年旅游、汽车、个人意外、家佣及海外留学保障等，傲玟业主可以根据个人情况自由组合，以获得最切合自身需要的周全保障。



