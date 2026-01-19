Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田傲玟累售230伙 套现逾61亿

楼市动向
更新时间：16:35 2026-01-19 HKT
发布时间：16:35 2026-01-19 HKT

何文田傲玟近期销情不俗，迄今累售单位已达230伙，累积成交套现逾61亿，项目最新伙拍服务香港逾一个世纪的昆士兰保险香港，为买家呈献置业礼遇。 凡购买单位或单位连同车位的买家，即可获赠保险礼券。

傲玟项目总经理张诗韵表示，为配合傲玟最新销售部署，于今年3月31日或之前签订临时买卖合约，并于临时买卖合约的日期起计90日内完成交易的买家，购买单位可获赠3万保险礼券；购买单位或单位连同车位的买家，则可获港币 5万的保险礼券，是次送出的优惠总值高达300万。

昆士兰保险香港战略合作及分销部负责人傅秋虹表示，保费礼券适用于多种保险计划，例如家居、火险、全年旅游、汽车、个人意外、家佣及海外留学保障等，傲玟业主可以根据个人情况自由组合，以获得最切合自身需要的周全保障。


 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
20小时前
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
01:19
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
突发
7小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
6小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
6小时前
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
影视圈
4小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 15:47 HKT
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
00:42
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
社会
4小时前