莲香楼总店今年中搬迁 50万预租复式巨舖 新址坐拥3大优势​

百年老字号茶楼「莲香楼」于上环觅得新址，美联旺舖高级营业董事张殷焌表示，近日协助「莲香楼」于中区核心地段觅得新舖，原位于威灵顿街经典老店，因所在大厦将于2026年中重建而需迁址，经过评估及建议下，筛选超过15个潜在地点，最终于原址仅约6分钟步程内，觅得上环德辅道中249至251号东宁大厦地下及1至2楼全层，总面积约1.6万方呎，月租约50万，平均呎租约31元。新址坐落港铁站出口旁，人流畅旺，兼备三面采光优势与显著广告效益，符合大型食肆牌照要求。

中环原址年中重建 筛选逾15个潜在点

「莲香楼」负责人黄熙仁表示，莲香楼理念始终专注于「把餐饮做好」，期待与新业主产生协同效应，将全新升级莲香楼打造为香港餐饮业新地标，让来自世界各地食客，都能在香港继续体验最地道的一盅两件饮食文化。

上环德辅道中249至251号东宁大厦地下及1至2楼全层，以每月约50万租出。

莲香楼于2024年4月原址重开，承租中环威灵顿街160至164号地下及1楼巨舖，月租约28万，建筑面积分别约3580及4833方呎，合共8413方呎，呎租约33元，莲香楼受疫情影响，2022年8月结业，最终黄熙仁接手，得以重开。

除了港岛区分店，莲香楼还有尖沙咀及旺角分店，其中旺角店上月新开，西洋菜南街218至220号生发大楼3楼全层，建筑面积4000方呎，于2024年4月交吉至今，月租10.2万，呎租26元，租约为期6年。

上址旧租客为北京老家，2024年4月迁出，交吉逾一年后获承租，黄熙仁表示，旺角是餐饮界兵家必争之地，背靠「金鱼街」及港铁旺角东站，区内有始创中心地标商厦，他有信心在旺角「占据其中一小部分」，希望将「莲香」品牌慢慢做大，做到极致。

莲香楼起源广州 卖饼起家

「莲香楼」另一个据点为尖沙咀金巴利道25号长利商业大厦1及2楼巨舖，前身为区内老字号、开业14年的圆山饭店，1及2楼建筑面积分别约4000及5000方呎，合共逾9000方呎，月租25万，与旧租相若，呎租28元。

