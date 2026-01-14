全港写字楼空置率达17.5% 高力：温和复苏迹象更为清晰

高力发布《2026 年香港物业市场展望》报告，显示香港商用物业市场的温和复苏迹象更为清晰。尽管挑战仍在，甲级写字楼、零售、工业及住宿等多个板块正陆续浮现机遇。

高力香港研究部及零售顾问主管李婉茵表示，香港商用物业市场在2025年下半年出现稳定迹象，租赁与投资情绪逐步改善。2026年为投资者及租户提供重新部署的良机。写字楼资产仍具吸引力，而住宿及教育相关物业拥有稳健市场基础，并提供稳定回报，吸引力持续增强。随著旅游复苏及结构性需求驱动，我们预期各板块市场走势将更趋均衡。

2025年下半年市场情绪显著回暖，第三及第四季按季净吸纳量分别为正42.8万及正123万方呎。全年净吸纳量录得正173万方呎，为2018年以来最高。其中，中环、金钟及九龙西表现突出，全年净吸纳量分别达正40万及正22.7万方呎。

然而，受逾300万方呎新增供应入市影响，整体空置率仍由16.8%升至17.5%，相当于约1,490万方呎空置面积。租金跌势在下半年明显收窄，甲级写字楼租金全年下跌5.8%。其中，中环、金钟全年跌幅为5.6%（上半年下跌4.8%、下半年下跌0.8%），显示核心商业区优质资产逐步企稳；相反，非核心区如港岛东（全年下跌10.7%）及九龙东（全年下跌7.7%）仍面临压力。

预计2026年，金融服务及教育行业预计将成为写字楼需求的主要推动力。然而，全港空置率仍高达17.5%，在庞大存量与激烈竞争下，整体租金预计再下调约3%。其中，核心商业区优质物业有望率先企稳，而非核心区域则持续面临压力。

李婉茵指，旅游业复苏将持续支撑零售需求。租赁活动预料集中于中环、铜锣湾及尖沙咀等核心地段，金融及财富管理品牌将积极进驻核心地段，以提升品牌能见度并吸引高质素客群。商场业主应优先引入体验式概念及文化元素，以提升消费吸引力，并在激烈竞争中彰显独特定位。