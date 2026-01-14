Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港写字楼空置率达17.5% 高力：温和复苏迹象更为清晰

楼市动向
更新时间：17:59 2026-01-14 HKT
发布时间：17:59 2026-01-14 HKT

高力发布《2026 年香港物业市场展望》报告，显示香港商用物业市场的温和复苏迹象更为清晰。尽管挑战仍在，甲级写字楼、零售、工业及住宿等多个板块正陆续浮现机遇。

高力香港研究部及零售顾问主管李婉茵表示，香港商用物业市场在2025年下半年出现稳定迹象，租赁与投资情绪逐步改善。2026年为投资者及租户提供重新部署的良机。写字楼资产仍具吸引力，而住宿及教育相关物业拥有稳健市场基础，并提供稳定回报，吸引力持续增强。随著旅游复苏及结构性需求驱动，我们预期各板块市场走势将更趋均衡。

2025年下半年市场情绪显著回暖，第三及第四季按季净吸纳量分别为正42.8万及正123万方呎。全年净吸纳量录得正173万方呎，为2018年以来最高。其中，中环、金钟及九龙西表现突出，全年净吸纳量分别达正40万及正22.7万方呎。

然而，受逾300万方呎新增供应入市影响，整体空置率仍由16.8%升至17.5%，相当于约1,490万方呎空置面积。租金跌势在下半年明显收窄，甲级写字楼租金全年下跌5.8%。其中，中环、金钟全年跌幅为5.6%（上半年下跌4.8%、下半年下跌0.8%），显示核心商业区优质资产逐步企稳；相反，非核心区如港岛东（全年下跌10.7%）及九龙东（全年下跌7.7%）仍面临压力。

预计2026年，金融服务及教育行业预计将成为写字楼需求的主要推动力。然而，全港空置率仍高达17.5%，在庞大存量与激烈竞争下，整体租金预计再下调约3%。其中，核心商业区优质物业有望率先企稳，而非核心区域则持续面临压力。

李婉茵指，旅游业复苏将持续支撑零售需求。租赁活动预料集中于中环、铜锣湾及尖沙咀等核心地段，金融及财富管理品牌将积极进驻核心地段，以提升品牌能见度并吸引高质素客群。商场业主应优先引入体验式概念及文化元素，以提升消费吸引力，并在激烈竞争中彰显独特定位。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
4小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
2小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
2小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
7小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
12小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
7小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
21小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
4小时前