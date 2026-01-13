跑马地置业压倒启德获好评 坐拥马场景致 惟地标屋苑入场费逾3000万｜区区睇楼

楼市全面撤辣后，内地买家积极涌港买楼，据统计显示，去年内地客入市个案涉13,906宗，总金额直逼1,380亿元，创有纪录以来新高。近日社交平台上亦有一篇文章引发热烈讨论，提到一名来自福建老板手握约3,000万港元预算计划在港置业，在朋友带领下先后视察香港大学一带及跑马地等传统豪宅地段，惟地产代理推荐启德，声称启德是「富人区」且潜力更大，遂发文向港人请教。在留言区中，支持跑马地的呼声极高，今次《区区睇楼》亦会带大家走入这个传统豪宅区。

传统豪宅区 自带国际生活氛围

该帖文以「香港的朋友来说说怎么买」为题，引发不少港人热烈回应，其中支持跑马地的呼声极高。不少人认为，跑马地是香港最具代表性的传统豪宅区，自带一种国际化生活氛围，「在跑马地到处听到的都是英语」、「多看以前的港剧就知道了，香港老钱都在跑马地、浅水湾和半山」、「香港顶级医院养和就在附近，有最好医疗」。有人则以投资角度出发，认为港岛物业抗跌力相对更强，较适合追求稳定收租或长线持有的买家。

毗邻铜锣湾 静中带旺自成一角

事实上，跑马地位于湾仔区中南部，地理位置优越，前往铜锣湾核心区最快仅需约5分钟车程或十多分钟步程。虽然未有港铁站覆盖，但区内交通配套成熟，除了巴士及小巴，亦有电车支线，可直达湾仔及中环。

区内生活配套齐全，由高端酒吧、食肆、超市、运动场及医院应有尽有，形成一个高度自足的小社区。此外，区内一大亮点是坐拥马场景，但要留意每逢马场赛事日，周边交通会较为挤塞。

周慧敏及郭富城均为区内业主

名人效应亦是跑马地价值的体现，例如歌手周慧敏是区内长情业主，她早在1991年透过旗下公司以345万元购入金山花园一个高层单位，实用面积约900方呎，及后再在1996年以715万元在同屋苑再增持多一个单位。据悉上述两个单位均一直持有到现在，估计现时市值超过4,000万元。

周慧敏曾拍下家中露台有鹦鹉到访的照片，指这三只鹦鹉不时出现，可看到单位外景观。

另外，天王郭富城多年来居住跑马地豪宅嘉园，单位实用面积3,000方呎。早前其太太方媛在社交网上载一段温馨的家庭生活影片，罕有曝光豪宅内貌，宽敞空间随即成为焦点。

礼顿山具名气 成交呎价近3万

屋苑方面，以中低密度为主，较具名气要数位于乐活道的礼顿山，由新鸿基发展，于2002年入伙，物业提供8座逾540伙，主打千呎大单位，近望马场景致，远眺维港海景。根据地产代理数据，礼顿山现时有约22个单位放盘，入场售价由约3,300万元起，呎价34,148元，近日平均成交呎价约29,221元。

位于乐活道的礼顿山由新鸿基发展，于2002年入伙，物业提供8座逾540伙。

礼顿山主打千呎大单位，部份可望马场景致。

比华利山楼龄较大 2400万入场

同位于乐活道的比华利山，屋苑由恒基发展，同样以大单位为主，坐拥马场景及维港景，不过屋苑早于1988年入伙，楼龄较礼顿山大14年。比华利山现时有约22个单位放盘，入场价2,400万元起，近日平均成交呎价约23,045元。

比华利山现时有约22个单位放盘，入场价2,400万元起，近日平均成交呎价约23,045元。

沿著乐活道及云地利道尚有多个依山而建的中型屋苑，包括乐翠台、乐陶苑、乐天峰、乐景园、云晖大厦、云地利台、云台别墅、金山花园等。新盘方面，则有英皇发展的One Jardine's Lookout。

成交方面，礼顿山9座一个高层户，面积924方呎，原则为2房套间隔，以2,950万易手，呎价约31,926元；据了解，原业主早于2003年以868万购入，持货23年转手，帐面劲赚2,082万，期内单位升值约2.4倍。至于比华利山H座高层一个单位，面积1,334方呎，近日以3,180万连1个车位易手，呎价约23,838元。

