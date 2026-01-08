港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议

近日有来港工作一年的港漂在社交平台大吐苦水，指在港退租时遭业主极尽刁难，对方带同专人「地毯式」验楼长达两小时，并将多项自然损耗、甚至入住前已存在的瑕疵均算在其头上，而且洗衣机外壳上一点崩花更一度索赔逾万元，虽然最终「减价」，但合共仍索价逾1.4万元，其中单是清洁费就要2,450元。事主黄太（化名）接受《星岛头条》访问时坦言，自己曾在多个国家及城市租楼，从未遇过这种情况，感到震惊且无奈。

验足两个钟 「逐条锁匙试门锁」

黄太与丈夫一年前经「高才通」计划从上海移居香港，两人钟情马鞍山环境及交通方便，便以每月18,800元租住区内一个实用面积480方呎单位，附设基本家电但不连家私，并缴付「两按一上」合共37,600元。临近死约期届满，一家人三口决定退租，于去年11月搬出，至12月中正式交还单位。

从黄太拍摄的影片可见，一位男士手持电筒及镜子，仔细检查窗框内外。她忆述交楼当日，业主带同该男士到场，两人轮流对单位进行了长达两小时的「深度检查」，从晚上7时半验到9时半，「每个角落、墙壁、地板、所有插座、去水位、水龙头、夹层通风管道，甚至窗户四周的胶边痕迹都不放过。」她表示，业主连门锁都要一条条锁匙插进去试开试关，全屋灯具也逐一测试。

由于担心业主不退按金，黄先生当场要求对方列明扣款项目及金额，才肯交还锁匙。惟业主坚持要待师傅报价，双方僵持不下，业主随即报警。警员到场后表示，无法处理民事纠纷，但指租约期满，租客必须交还锁匙，两人在无奈下唯有交还锁匙。

洗衣机崩花一度索赔万元 「贵过新机」

交还锁匙数天后，恶梦随之而来。业主起初发出讯息指出，「6项执修费用2,000元、单位清洁费2,500元」；更令黄太震惊的是，洗衣机外壳上一个「无法证明」由他们造成的崩花，业主竟预计执修费用达8,000至1万元（另加师傅上门执修850元），但她翻查合约上列明的型号，发现该款洗衣机全新机价仅约3,999元。此外，需要赔偿的项目中还包括入住前已破损的西门子电磁炉玻璃纤维面板，费用为2,030元（另加师傅出勤检查850元）。换言之，合计费用高近2万元。

黄太表示，单位只有480方呎，没有家私，雪柜及坐厕都已清洁干净，形容清洁费贵得夸张，但考虑到业主或对卫生要求极高，认为如有充足理据都会照付。

其后，业主再发出一份详细的损坏及维修费用清单，称发现单位厨油渍满、炉具有煮泻焦渍、炉具玻璃面破烂、浴缸头发睹塞阻慢去水、坐厕排口硬渍、镜柜灯松离、厨厕云石级嘴崩边及洗衣机外壳崩花等等，经各项师傅检查后，损坏维修费用总共14,230元，将会在按金中扣减。

事主要求收据 业主拒绝提供

黄太认为，业主在验收时吹毛求疵，扣减按金的理由亦不合理，曾多次要求对方提供维修报价单或清洁费收据作为凭证，但均遭拒绝。她表示愿意支付合理的清洁费及维修费，前提是有单据证明。「业主完全不理会，只是一直截图之前的索偿项目给我们，甚至拒绝跟我沟通，只肯跟签约的丈夫交涉」。

事实上，黄太一家入住期间，已多次因维修问题与业主发生磨擦。一次是冷气喉管堵塞漏水，业主坚持由租客负责；另一次密码锁门把手胶皮因老化脱落，黄太自行清理后，业主竟要求保留碎片以鉴定是否人为，最终两次均由他们自费维修，「单位租给我们时不是全新，也不是新装修，自然损耗在所难免」。

她感叹，自己与丈夫留学到工作期间，在不同国家和城市租楼， 从来没有遇到过这样的事情， 所以一开始也是非常信任业主，并将单位清理干净才退租。不过，这次经历完全破坏了他们对人的基本信任。目前黄太已入禀小额钱债审裁处，寻求法律途径解决。

律师：记录出租前单位状况自保

香港调解仲裁中心主席及执业律师苏文杰表示，要避免退租时出现争议，首先应在租约中清楚说明交还单位的要求，包括清洁标准或没有任何破损。若就租约按金有任何争议，金额为7.5万元或以下，可入禀小额钱债审裁处提出申索；若涉及租约其他事项，例如未还原单位或无理扣除按金，而双方又未能透过协商达成共识，租客可采取法律行动，则可同时入禀土地审裁处请求法庭命令，向业主追讨按金。

其次，业主与租客除了订明交回单位时间外，亦可拍摄单位出租前状况作记录，方便日后退租时作比较。

最后，业主可要求租客自行负责清洁费用，并选择其指定的清洁公司进行清洁，减少因清洁标准不同而引发的潜在争议。

延伸阅读：租楼退租4大流程

当租约即将到期或决定不再续租时，租客可按照以下4大退租流程：

1. 通知业主

租客可以根据租约列明的退租通知期，提早通知业主退租事宜。如果需要紧急退租，亦可以选择支付代通知金，以取替退租通知期。

2. 缴交终止租约通知书

租客应撰写退租通知书，作为正式通知，并清楚列明所有的资料和条款，避免日后发生争拗。

3. 清洁及还原单位

清空个人物品，包括电器及家私，同时应清洁单位，如地板、水槽及马桶等。如租客曾改建单位或改装门窗，应还原至租楼前的模样。

4. 当面检查家具

如租约列明单位附带家具和设备，租客应检查和确认家具的数量和状况。清空单位后可相约业主当面检查，并以书面确认物业及家具交还时的状态。

