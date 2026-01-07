北角「东岸板道」开通成亮点 海滨靓景加持楼价 小斯及佘诗曼等名人曾入市｜区区睇楼

北角东岸板道（东段）在上月底正式开通「最后一公里」，连接北角海滨花园及鲗鱼涌海裕街，其中一大亮点是位于北角全长约20米的玻璃观景台，吸引不同地区市民慕名体验。此外，北角民生及交通配套完善，过往吸引不少名人入市买楼，当中包括90后旅游KOL小斯及四度获封「视后」的佘诗曼等等。交投方面，邻近东岸板道的北角华曦大厦，近日就录得外区换楼客入市个案，实用面积931方呎，成交价878万元，折合实用呎价9,431元，属市价成交。

去年首10月成交跻身全港第三位

美联研究资料显示，北角或炮台山在去年首10个月的二手注册量急升5成至1,091宗，跻身全港第三位；金额方面，去年首10个月更录得75.2亿元，为全港130个分区之首，按年升约37%。此外，中原研究资料指出，北角亦是普通话拼音买家最喜爱买楼的区域之一，去年11月在20个区域中位列第7。

华曦大厦获外区换楼客入市

中原首席分区营业董事林志达表示，北角华曦大厦低层D室以878万元成交，实用面积931方呎， 3房1套间隔，向西北望城市景。他表示，新买家为外区换楼客，心仪单位享开扬城市景，实用率高，且交通便利，加上华曦大厦距离即将落成的皇都K11商场仅3分钟路程，生活所需应有尽有，因此决定买入自用。据了解，原业主于2010年以633万元购入单位，持货近16年，是次转手账面获利245万元，单位升值38.7%。

事实上，北角新旧交融，都市与自然景观结合，不仅拥有春秧街等民生烟火气息，还有北角汇商场满足购物行街需求，亦可登上宝马山的红香炉峰，俯瞰维港景致，现在更能步行于东岸板道上，感受海滨风景。

东岸板道贯通铜锣湾至鲗鱼涌

至于连接炮台山东岸公园及北角海滨花园的东岸板道（西段）已于今年初开放，加上新开通的东段，合共长约2.2公里；换言之，贯通铜锣湾至鲗鱼涌，全长13公里的东岸板道已全面启用。板道配有一个透明玻璃观景平台，全长20米，公众可以「踏足」海面，感受脚下的维港。另外，沿线亦设置6个观景台及一个位于糖水道附近的钓鱼平台，公众可以在不同角度近距离接触海面，享受海滨气息。

除观景台外，该处亦是多功能开放式空间，可供公众团体申请举办展览、艺术及社区活动。此外，该地亦设有共享径供步行、慢跑及单车使用；近电照街的宠物友善区，可以带毛孩尽情玩耍，而明年首季更会开放小食亭，以及设有餐饮服务的多用途室，北角邮轮码头附近更可租借单车，一日通行证为20元。

小斯逾亿入市北角海璇

另一方面，北区除了深受普通买家追捧之外，更吸引不少名人居住。90后旅游KOL小斯去年10月据报斥资达1.368亿元，购入新地旗下北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元，成交价和呎价均创项目新高。该单位为项目第1座高层A室，为「凤凰楼层」户（顶楼下一层），实用面积2,118方呎，连430方呎平台。

除小斯外，以往亦有不少名人选择在北角置业，尤其是位于北角半山的赛西湖大厦及宝马山花园，当中吴家乐、叶翠翠、薛凯琪、陈伶俐及雷宇扬等名人皆为业主。

相关文章：旅游KOL小斯豪掷逾亿入市 获誉最赚钱网红 钟情北角大发展商维港盘

「视后」佘诗曼转手大赚868万

活跃于楼市投资的堪舆学家麦玲玲，亦在2018年与相关人士以1,748万元购入北角宝马山花园6座中高层单位，实用面积845方呎，三房间隔，呎价20,686元；相隔一年，麦玲玲再斥近4,230万元买入北角柏蔚山一伙4房大单位收租。其后麦玲玲及相关人士在2022年以1,680万元售出宝马山花园单位，呎价约19,882元。

娱乐圈中有名的小富婆「视后」佘诗曼亦于2003年以500万元买入北角半山的云景道海景台，在2010年以1,368万元放售，帐面大赚868万。据悉，她数年前曾购入同区维港颂单位。佘诗曼曾经在受访时亦表示，买砖头最稳阵，可以储钱及保值。

皇都料今年12月起入伙

区内新盘方面，则有皇都State Pavilia和101 KINGS ROAD。皇都位于北角英皇道283号，由新世界发展，项目设有1座楼宇，共提供388个单位，实用面积由306至1,522平方呎，户型涵盖1房至4房，步行6分钟至炮台山站，预计关键日期为2026年12月。

101 Kings Road则位于北角英皇道101号，于2025年10月落成，由宏安地产发展，项目设有1座楼宇，共提供251个单位，实用面积由204至1,291平方呎，户型涵盖1房至4房。

