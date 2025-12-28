Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盘点2025十件地产大事 SIERRA SEA成一手住宅票王 名人纷入市 楼价转势见升

更新时间：06:00 2025-12-28 HKT
发布时间：06:00 2025-12-28 HKT

回顾过去的一年，香港楼市扭转颓势回稳向好，受惠美国减息及发展商低价推盘等因素，一手新盘全年累售逾2万宗，较2019年的历史高位多出约1200宗，按年飙升逾26%。与此同时，差估署楼价指数连升5个月，租金指数更突破2019年高位创历史新高，同时北水流入持续，普通话拼音买家成交双双创新高，占一手市场总成交逾三成。《星岛头条》则为大家整理出十大地产事件，让读者回顾楼市大事之余，也为新一年作好准备。

1.  一手新盘全年累售逾2万宗 楼市再现「北水」热潮

受惠美国减息，加上发展商低市价推盘刺激成交等多项利好因素，今年新盘交投料突破2万宗，创《一手住宅物业销售条例》实施约12年以来，新盘成交首次突破2万宗纪录。对比2019年历史高位的逾1.87万宗旧纪录，更多出约逾1200宗，并将旧纪录推高约6%；而且去比去年的1.58万宗，按年更升逾26%。

回顾今年销情最火热的新盘，要数到新地的西沙SIERRA SEA，该盘在5月次轮销售时收4.3万票，荣登全港历来一手住宅票王。该盘今年合共售出约1,542伙，吸金逾82亿元，成为年内销售单位数最多的新盘。

西沙SIERRA SEA，该盘在5月次轮销售时收4.3万票，荣登全港历来一手住宅票王。
西沙SIERRA SEA，该盘在5月次轮销售时收4.3万票，荣登全港历来一手住宅票王。

内地买家继续钟情新盘，有统计指，普通话拼音买家占一手市场总成交逾三成。据中原早前统计，今年首11个月以普通话拼音登记的买家，成交宗数达12550宗，涉及金额1256亿，双双创历史新高，预计今年全年成交量及金额，有望挑战1.38万及1380亿。单计11月，一手市场普通话拼音买家录576宗成交，占整体一手成交1745宗的33%，涉资93.4亿。

2. 名人纷入市 小斯逾亿购海璇

楼市向好，名人入市消息持续，较瞩目的包括鹰君（041）罗嘉瑞家族或相关人士近半年斥近4.5亿元于市场买入多个住宅单位，包括6月及7月连扫港岛及新界共15个铁路新盘单位，交易金额达逾2.28亿元；8月以5300万扫柏傲庄4伙；12月再以购入大坑道豪宅新盘「峻誉．渣甸山」5伙连两个车位，涉约1.17亿元。

此外，施永青及旗下基金自今年10月下旬起已先后买入何文田瑜一第IA期瑜一．天海、大角咀柏景湾及同区帝景海湾等共6伙，总入市金额逾9314万元。另一瞩目成交则是著名信用卡KOL小斯今年11月斥1.368亿元购入新地北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元，成交价和呎价均创项目新高。

小斯今年11月斥1.368亿元购入新地北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位。
小斯今年11月斥1.368亿元购入新地北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位。

3. 商厦市道复苏 内企纷入驻商业区

本港商用物业市场持续复苏，当中内地巨企入市最受注目。阿里巴巴（9988）10月以70亿元购入铜锣湾港岛壹号中心作总部；京东（9618）12月斥资35亿港元收购香港中环建行大厦50%权益；京东今年11月率先进驻中环，以月租逾33万元租用怡和大厦，租约逾3年，旗下公司则斥18亿元购石门利丰中心全幢。本地企业方面，港交所（388）今年4月以63亿元购入交易广场14.7万呎办公室。

京东（9618）12月斥资35亿港元收购香港中环建行大厦50%权益。
京东（9618）12月斥资35亿港元收购香港中环建行大厦50%权益。

4.100元印花税扩至400万楼 引爆细价楼销情

政府于今年2月《财政预算案》中，将100元印花税适用楼价范围，由300万扩大至400万元，楼市气氛随即升温，刺激细价楼价量齐升。今年截至12月15日，400万元以下一手登记激增78%至约2,202宗，二手升29%至13,155宗。不少投资者亦趁机入市扫细价楼，人称「Ken Sir」的物业投资者吕宇健多次入市短炒荃湾细价楼，他曾向《星岛头条》表示，若单位较银行估价低水10％便会购入短炒。

100元印花税适用楼价范围，由300万扩大至400万元，楼市气氛随即升温，刺激细价楼价量齐升。
100元印花税适用楼价范围，由300万扩大至400万元，楼市气氛随即升温，刺激细价楼价量齐升。

5. 减息周期重启 负资产宗数锐减

今年楼价重拾升轨，差估署楼价指数6月起升势持续，已连升5个月，9月楼价指数报293.1点，超越去年12月289.2，令全年楼价倒升1.52%，10月楼价指数再度攀升至294.3，令今年首10个月，楼价升幅增至1.76%，一洗自2021年后连跌3年的颓势。

差估署楼价指数6月起升势持续，已连升5个月。
差估署楼价指数6月起升势持续，已连升5个月。

息口走势是带动楼市向好的其中一个主要因素，上半年美国联储局多次议息均维持利率不变，但4月资金显著流入本港，令拆息回落，更一度跌至1厘以下。及至9月，美国重启减息，率先调低息率0.25厘，本地银行随即跟随，下调最优惠利率0.125厘，11月本地银行再度跟随美国下调最优惠利率0.125厘，两度合共减息0.25厘后，最优惠利率重返加息周期前水平，供楼负担进一步减少。

楼价回升亦令负资产宗数锐减，截至今年第三季末，负资产住宅按揭贷款宗数31449宗，按季减少17%，创近5季新低；涉及金额1,568亿元则减少17.6%。

6. 放宽投资移民买楼门槛至3000万

今年提前于9月中公布的《施政报告》，将投资移民购买住宅的成交价门槛，由5000万降低至3000万元，虽然计算入总投资额仍维持1000万，但非住宅物业纳入计算总额则由1000万调升至1500万元，为楼市尤其是豪宅市道添上新动力。有统计指，今年截至12月23日，过亿元的楼市成交暂录97宗，涉及总金额逾220亿元。太古地产（1972）日前公布旗下南区豪宅项目深水湾道6号整个项目以22亿元售出，涉及两幢独立屋，是近3年以来最大宗新盘成交，市传买家为内地富豪。

有统计指，今年截至12月23日，过亿元的楼市成交暂录97宗，涉及总金额逾220亿元。
有统计指，今年截至12月23日，过亿元的楼市成交暂录97宗，涉及总金额逾220亿元。

7.租金指数破顶 「供平过租」更显著

人才计划、内地生租楼需求持续，进一步推升住宅租金，收租回报胜过银行定存。差估署租金指数连升10个月，今年9月升至200.2点，打破2019年8月200.1点的高位，创历史新高水平，在供楼负担下降，租金持续上升，令「供平过租」情况更为显著，吸引用家入市，同时亦令投资客相继出动购货。

在供楼负担下降，租金持续上升，令「供平过租」情况更为显著。
在供楼负担下降，租金持续上升，令「供平过租」情况更为显著。

8. 宏福苑火灾 影响旧楼信心

大埔宏福苑五级大火夺去161条人命，烧毁7幢大厦，是香港有史以来最严重的住宅大火灾难。大火令社会关注楼宇管理、旧楼大维修工程，以及怀疑围标的问题。发展局局长宁汉豪承认制度确实存在空子让违规者有机可乘。另外有分析指，今次大火将令市场重新审视旧楼的安全与价值，例如未来旧楼的保险费及管理成本或会进一步上升，令投资者却步，用家亦可能更追捧新楼，或令旧楼及新楼楼价此消彼长。

未来旧楼的保险费及管理成本或会进一步上升，令投资者却步，用家亦可能更追捧新楼，或令旧楼及新楼楼价此消彼长。
未来旧楼的保险费及管理成本或会进一步上升，令投资者却步，用家亦可能更追捧新楼，或令旧楼及新楼楼价此消彼长。

9. 政府年内批6地 

本港经济持续复苏，楼价止跌回升下，财团亦积极增加土储，今年政府先后售出6幅地皮，连同「一铁一局」及私人项目补地价等收益，估计为库房进帐约149.74亿，结束连跌3年的跌势，按年增加约79.92亿或1.1倍。政府今年来自卖地表收入录约84.72亿，按年急增约67.29亿或3.9倍。年内批出4幅住宅地，最贵为11月中旬荃湾永顺街与德士古道交界住宅地，由华懋以24.75亿击败其余8财团夺标，每呎楼面地价约5,692元，创该区地价新高纪录，并较市场估值上限价更高出约26.5%。

年内批出4幅住宅地，最贵为11月中旬荃湾永顺街与德士古道交界住宅地，由华懋以24.75亿击败其余8财团夺标。
年内批出4幅住宅地，最贵为11月中旬荃湾永顺街与德士古道交界住宅地，由华懋以24.75亿击败其余8财团夺标。

10.北部都会区加速发展 明日大屿暂缓

政府全力加速推进北部都会区建设，「明日大屿」则宣告暂缓。发展局局长宁汉豪9月以书面回复立法会议员提问时表示，政府目前没有为交椅洲项目制订推展时间表，填海工程亦未有条件于本届政府任期内开展。

北部都会区发展则如火如荼进行，9月施政报告宣布成立「北部都会区发展委员会」。
北部都会区发展则如火如荼进行，9月施政报告宣布成立「北部都会区发展委员会」。

另一方面，北部都会区发展则如火如荼进行，9月施政报告宣布成立「北部都会区发展委员会」，由行政长官担任主席，提升决策层级，政府将简化行政程序，引入专门法规吸引企业入驻。新田科技城11月设「平台公司」，联合市场力量共同参与开发。河套创科园香港园区则在12月22日正式开园，已吸引逾60家企业和机构陆续进驻。

