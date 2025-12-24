湾仔马来西亚大厦13亿获洽 平均呎价约1万 料明年1月落实交易

核心区全幢商厦受追捧，湾仔马来西亚大厦全幢放售多时，近期获准买家出价约13亿洽购，准买家极具诚意，现时则有待业主马来西亚政府确认，料该交易于短期内水到渠成，平均呎价约1万元。

湾仔马来西亚大厦全幢早前推出招标，原定上月3日截标，随后宣布延期至本月11日截标。市场消息透露，该幢月11日截标后，随即再经过一轮洽商，一名准买家被锁定为潜力买家，该名准买家极具兴趣，落实出价约13亿承接，惟项目由马来西亚政府持有，确认程序需时，若然一切顺利，预期明年1月底前落实交易。

湾仔马来西亚大厦全幢，获准买家出价约13亿洽购。

准买家钟情命名权

该项目占地积约8666方呎，若以总建筑面积约129950方呎计算，平均呎价10003元，将以现状部分交吉及连约出售。据了解，该全幢虽然有一定楼龄，惟位处湾仔核心区，位置理想，坐拥命名权及外墙广告位，准买家认为商厦价格由高位显著回落，不失吸纳时机。

事实上，多年前市况高峰期，投资者争相洽购该厦，当年出价由28亿至高达30亿，每呎约2.3万，现时洽购价较高峰期跌逾50%。

马来西亚政府持货45年

据了解，该全幢于1975年落成，马来西亚政府1988年斥约2.12亿购入，该项目楼高27层，地下至3楼为商舖楼层，每层建筑面积约7254至7517方呎，4楼至顶层为写字楼，每层建筑面积约3001至4490方呎，中层以上可望维港景。

近期，邻近上述项目的全幢商厦亦录成交，湾仔告士打道60号中国华融大厦全幢商厦以11.6亿易手，买家为华侨银行（香港），该厦大租户将于年低完约，预计银行有机会自用物业，楼高28层，总楼面约95515平方呎，呎价约12144元。

该全幢前身为永亨金融中心，1982年落成。2013年永亨银行推招标，正值商厦市道炽热，英皇集团击败多个财团以15.88亿承接﹐随后斥资为物业进行翻新。

2015年，全幢获华融资产管理以每月约560万承租，并且多番续租至今。