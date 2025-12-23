投资者陈洪楷等7350万 购长沙湾元州街旧楼 料回报逾10厘

投资者陈洪楷私人投资，伙拍Owl Square共居集团创办人潘解颐等人，近期频密买卖旧楼，最新以7350万购入长沙湾元州街商住楼一篮子单位共33个住宅，打算重新打造，续拓共居版图，预期回报逾10厘。

重新打造 拓共居版图

由上市公司简朴新生活主席陈洪楷私人投资，伙拍Owl Square共居集团创办人潘解颐及相关人士，最新斥资7350万购入元州街409、411及413号，涉1至11楼共33伙住宅，实用面积合共约22271方呎，陈洪楷表示，该旧楼平均实用呎价仅约3300元，低于同区市价水平，极具防守性，而该宗交易由展晖物业促成的。

Owl Square创办人潘解颐指出，上述长沙湾住宅单位间隔方正实用，集团将作重新规划及翻新，物业一经优化，即提升资产价值后，预期租金回报逾10厘以上。他强调，集团继续贯彻「以人为本」宗旨，扩展新据点，拓展共居市场，为住户提供生活新体验。

陈洪楷等人，斥7350万购入元州街409、411及413号旧楼，涉33伙住宅。

共涉33伙 呎价仅3300元

陈洪楷与潘解颐等人组成团队，早前以3800万沽红磡马头围道96号全幢住宅，呎价约6043元，持货一年劲赚1200万，物业升值46%，陈续说，集团采取灵活策略，善价沽货以锁定利润，把握机遇再吼准潜力资产。

他们亦随即斥3000万购入鲗鱼涌地标「怪兽大厦」17伙，平均呎价约5000元，以及长沙湾青山道3幢住宅旧楼，合共9伙，涉资3720万。

陈洪楷表示，团队看好市区住宅的长远价值，近年亦积极于市场寻宝，牵头购入住宅物业总值约3亿，涉及逾100个单位，投资组合则遍布核心地段，包括深水埗钦州街一篮子物业（约3000万）、柯士甸道108号（1.5亿）、田湾登丰街（309万）、太子道西206至208号（7351万），以及青山道268、280及28号一至三楼项目（3720万）等，以建立多元化物业投资组合。