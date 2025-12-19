大宝冰室舖位放售 业主开价1300万「网红租客」突出卖点 卖几多碟肉饼饭才够本？

元朗街坊茶记大宝冰室突然爆红，一篇吹捧该店肉饼饭的食评潮文，在各大社交平台病毒式洗版，食评用字夸张，如「全亚洲最优秀嘅肉饼饭」、「元朗大师级肉饼工匠嘅手工之作」等，成功吸引不少市民前来光顾，即使大排长龙仍无阻食客热情。冰室生意大旺后，日前物业代理网站出现大宝冰室的卖舖广告，叫价1300万。

据该卖舖广告，舖位为元朗民合径8号幸福楼二期地下16及27号舖，面积约380平方呎，开价1300万元，呎价37,143元。该广告表示，元朗大寳冰室业主诚意蚀让，更特别提到有「网红租客」，并以「临近西鐡站及巴士总站，交通方便」作招徕。

以今次爆的肉饼饭计算，售价54元连饮品，即需卖24万碟肉饼饭才可以买入舖位。翻查资料，该物业于2022年以1650万元易手，当时有指月租约4.5万元。

元朗街坊茶记肉饼饭变Threads流量密码

今次热潮源于Threads上一篇用词夸张的潮文，将大宝冰室肉饼饭誉为「全亚洲最优秀」，又称「大件夹抵食」兼且交通方便，吸引大量年轻人及KOL到访，不少老街坊亦对墟冚情境大感惊讶。

面对人潮，店主Ben接受《星岛申诉王》访问时直言受宠若惊，忧心对新客人招呼不周，又怕得失一群老顾客。他又提到，最近有很多网红来拍摄，担心租金上涨。

