凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行

传统观念对凶宅大有顾忌，加上市场透明度不足，不少买家担心买中凶宅，均会参考网络资讯作判断。近日市场有传，有业主务求尽快出售物业，正在网上四处铲除其单位为凶宅同层的资讯，因为该单位目前在网上已无法估价。有业界专家表示，市场对所谓「凶宅」并无官方定义，银行间评估凶宅尺度不同，每间银行或代理行已有凶宅记录，既使铲除资讯亦无实际作用。

凶宅一般分为四个等级

近日有业主准备放售物业时，发现有网络资讯称其单位为凶宅同层，网上估价时亦发现，即使只是凶宅同层、不是凶宅单位，亦难以估价，担心影响放售情况。中原按揭经纪董事总经理王美凤对此表示，银行能否估价取决于事件的严重程度，若案件十分血腥凶残，可能同层、甚至同幢都有机会受影响。另外，银行估价亦受事件是否被广泛报道、命案发生至今时间长短，以及单位是否曾成功转手或出租等影响。

王美凤解释，市场所谓的「凶宅」，现时并无官方定义，法律上亦没有界定何谓凶宅。凶宅基本上只是一个约定俗成的说法，一般指单位内曾发生不愉快或非自然的命案，并可分为四个等级，分别为：

第一级：房屋内曾经发生过重大的死亡事件，例如谋杀案等，且涉及残忍行为，为各等级中最严重。

第二级：房屋内曾经发生过自杀事件，例如是跳楼、上吊、烧炭等。

第三级：房屋内发生意外事故死亡。

第四级：房屋内曾经长时间无人发现的自然死亡，影响相对轻微。

有趣的是，有上述业主为求顺利出售单位，正十分积极地抹除网络上关于其单位为「凶宅同层」的资讯。王美凤直言，该方法不太可行，因为若该凶宅已在网络曝光，即使抹除记录，总会有人记得，无实际用途。事实上，不同买家对凶宅的接受程度不同，建议应扩大买家来源，寻找不介意此情况的人。

王美凤解释，市场所谓的「凶宅」，现时并无官方定义，法律上亦没有界定何谓凶宅。

买凶宅前宜先找银行比较

由于现时并没有凶宅的全面官方名单，对于买家而言，入市时亦有可能不小心买入凶宅。王美凤建议，准买家对于心仪物业可先找银行估价或网上估价，若然属于银行凶宅黑名单，网上估价结果或会显示为「不适用（NA）」。不过，若准买家仍有意入市，不代表银行必定全然拒批该单位按揭，亦有可能是需由银行再作个别评估，买家可找银行直接了解。

除了出现「不适用」之外，若银行估值明显大幅低于市价水平，亦可能与凶宅有关，准买家可作进一步了解。她提醒，银行之间批出的按揭条款有机会出现很大差别，准买家宜找多几间银行作比较。她又建议，买家应该主动向业主及代理查询相关情况。

陆伟雄：「单刀直入」问代理

执业大律师陆伟雄亦曾表示，买家要主动向地产代理查询单位是否为凶宅。在此情况下，地产代理是必需披露，「如果买家从来冇问过，人哋（代理）唔知道你介意凶宅，因为有好多人未必介意系凶宅，最紧要你卖得够平」。

另外，买家最好单刀直入，直接向代理询问该单位是否凶宅，或者是否曾发生非自然死亡，而且要有白纸黑字纪录，方便日后成为证据。他指不要转弯抹角问：「呢度有冇发生过奇怪嘢？」；「 呢度有冇污糟嘢？」因为每个人对上述定义都不同。

陆伟雄亦曾表示，买家要主动向地产代理查询单位是否为凶宅。

律师予三大方法避开凶宅

对于避免买到凶宅，陆伟雄建议可从以下三方面同步着手：

第一：最直接的方法就是向管理员、邻居或地产代理查询；

第二：向银行查询。银行多数对凶宅或邻居不做估价，或估价较低，但买家就必须多查几间；

第三：查坊间凶宅网。坊间一些「凶宅网」成为查证单位是否凶宅的方法之一，但由于「凶宅网」本身都是民间组织自己搜集资料，只会说明哪一座及以高中低层来标示单位，加上这些网站未必包括所有凶宅，所以只供参考。

陆伟雄指，以上三步最好同步做，不要只依赖地产代理的讯息，因为有时他们未必存心隐瞒，只是资讯未够全面，令买家不小心买到凶宅。

相关文章：楼价急升比「凶宅」更可怕 日本衍生「幽灵调查」 本港鬼节睇楼又有何宜忌？

相关文章：沙田偏僻村屋凶宅放售 低市价近2成 代理广告声称「不是很凶不用怕」

相关文章：港漂控诉误购马鞍山凶宅 大律师教3招自保 代理业界：买家最好主动问

相关文章：消委会揭地产代理隐瞒堕楼 业界称凶宅定义不一 曾有业主拗「送院后才身亡」