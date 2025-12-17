港漂妈妈卖内地楼换香港家 1个月内极速完成 形容 「今年最大冒险决定」

近年不少内地人为寻求更多发展机会而到港工作，并萌生买楼定居的想法。近日一位港漂妈妈在小红书分享，自己在港工作几年后，已有安定下来的念头，加上年初同事在大埔墟买楼后，发现香港楼价已回落至可负担水平，月供与租金相若，最终在短短一个月内卖出内地物业，再成功买入大围一个上车盘，形容经历是「今年最大的冒险决定」。

孩子升读小一 不考虑楼花

该位港漂妈妈在小红书发文表示，原本出租的武汉单位，今年10月因租客工作调动提前退租，同时孩子明年将升读小一，加上深港跨境上班已长达一年多，相当疲惫，让她坚定了「在港安家」的决心，随即请父母协助出售武汉物业，同时开始积极在港睇楼。

起初，她参观过多个新盘，包括土瓜湾壹沐、长沙湾晓柏峰及大埔上然，其中宋皇台的南首户型与地段最令她心动，但考虑到预算约400万元，加上孩子升学，需要预留时间办理各项手续，所以不会考虑楼花楼盘，转而专注于二手市场。

锁定大围区 入市金狮花园

在地区选择上，她认为中西区楼价过高、北角等地又离上班地点太远；屯门、元朗虽然价位吸引，但地理距离与生活圈不熟悉，最终决定聚焦于九龙及新界东铁沿线，并决定重点放于沙田及大围一带屋苑。

她表示，留学期间曾居住于大围，对环境相当熟悉，认为校网不错之余，相较于九龙市区的挤迫压抑，区内自然环境更佳，而且大围作为交通中转站，往返深圳及九龙均十分方便。

经过多番筛选与比较，这位港漂妈妈最终购入大围金狮花园的单位，并已完成收楼。她感慨地说「整个过程都是自己默默做功课、评估、决策、执行、落实，能够完成这一步，真的既开心又自豪。」

该港漂表示，留学期间曾居住于大围，对环境相当熟悉，认为校网不错之余，相较于九龙市区的挤迫压抑，区内自然环境更佳

屋苑主打细户 叫价320万至500万

翻查资料，由华懋发展的金狮花园是大围的指标屋苑，于1986至1987年落成，楼龄接近40年，屋苑分为2期，由13座楼宇组成，总共提供2,768伙，主要为1房至2房等细单位，受上车客追捧。

两期在配套及环境上略有不同，一期生活配套可依赖新翠邨商场，有超市及药房等，而二期则较接近隆亨邨，该处有街市，可提供新鲜蔬果、鱼类及肉类，购物配套稍胜一筹。交通方面，由两期步行至大围站约10分钟。

根据地产代理资料，目前金狮花园有41个放盘，叫价介乎320万元至500万元。

根据地产代理资料，目前金狮花园有41个放盘，叫价介乎320万元至500万元，呎价则介乎11,310元至17,544元，本月暂录7宗成交。