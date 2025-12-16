楼市回稳「弃股换楼」渐趋增 佳明冯倩平：利好因素带动 明年楼价料升5%

今年来港股反复造好，恒生指数至今累涨逾30%。佳明集团营业及市务总监冯倩平表示，不排除部分于股市中获利的投资者，会将资金转投楼市，有效激活换楼链，叠加减息效应持续发酵、新盘定价变得进取等利好因素，明年楼市有望稳步上扬，楼价料有5%上升空间。

访问言论重点 股市财富效应有效激活换楼链，同时有助刺激投资需求

息口回落利好楼市气氛，并带动楼价回稳

发展商审慎投地属重要「转捩点」，意味将来可供发售货源减少

明年初楼市有机会出现小阳春，全年楼价或录5%升幅

粉岭北映荟销情炽热，现时仅余下1伙2房户待售

北角堡垒街项目最快明年首季推售，项目主打2房户

冯倩平接受本报访问时表示，股市造好带来的财富效应，正逐步带动楼市。「过往经验显示，股市与楼市存在正向关系，投资者在股市中获利，部分资金会寻求更为稳健的资产进行配置，物业属重要选择之一。」

佳明冯倩平表示，股市造好带来的财富效应，有效激活整个市场的换楼链。

她进一步分析指出，财富效应不仅有效激活整个市场的换楼链，同时有助带动投资需求增加。差估署私人住宅楼价指数已经连续五个月上升，近期银行估价亦逐步调升，给予市场明确讯号楼市已见底，加上政府积极引入外来人才及增加本地大学非本地生比例，推动住宅租金持续向上，刺激投资者将资金转投楼市。

事实上，近期新盘投资客比例明显增加，以集团旗下粉岭北映荟为例，短短11日内已经售出约94%单位，最高成交呎价高见16013元，买家中约50%为投资客，反映在「计得掂数」情况下，投资者愿意大手购入作投资用途。

除股市因素之外，自从去年9月进入减息周期，本港银行已五度跟随美国减息，累积减幅达0.875厘，现时最优惠利率已重返加息周期前水平。冯倩平表示，息口回落利好楼市气氛，并且带动楼价回稳，预期明年初楼市有机会出现小阳春，全年楼价或录5%升幅。

新盘定价将转趋进取

今年发展商去货速度理想，首十一个月一手成交量已经超过1.8万伙，而新盘销情加快令货尾量减少，最新降至约1.9万伙，创2023年6月之后近两年半新低。

冯倩平指出，在市场刚需支持下，预期新盘定价将转趋进取，尤其是近年发展商审慎投地，在「面包」减少情况下，意味将来可供发售货源跟随下降，这种供需关系的变化，将在未来3至5年逐步在市场显现，形容是楼市重要「转捩点」。

粉岭北映荟短短11日内已经售出约94%单位，最高成交呎价高见16013元。

特色豪宅可看高一线

冯倩平又表示，近期楼市气氛好转，这股动力正延伸至豪宅市场，原因包括政府一系列引入人才措施，至今已有超过23万人来港工作及发展，这批专才家庭客有居住需求，大部分会「先租后买」； 政府放宽投资移民在港购置住宅物业的成交价门槛，由5000万放宽至3000万，为高端住宅市场注入新动力，豪宅楼价正逐渐「追落后」，有机会随大市稳定而回暖，位于核心位置的特色豪宅更可看高一线。

集团对明年楼市具信心，将继续积极从不同渠道觅地，增加土地储备，目标以市区项目为主，重点关注所处位置社区配套是否完善、交通是否便利及是否具投资价值，偏好能够提供约200伙以内的中小型规模地皮。

北角堡垒街项目主打2房户

今年佳明收获甚丰，特别是粉岭北映荟销情炽热，昨日售出最后1伙1房顶层特色户，为19楼D室，面积289方呎，连236方呎私家天台，成交价为443万，呎价约15329元，现时仅余下1伙2房标准户待售，集团正积极部署明年推盘计划。佳明冯倩平表示，北角堡垒街及建华街交界住宅项目，最快明年首季推售，项目提供约100伙，主打2房户。

该盘位于堡垒街66号及建华街57号，属于旧契项目，所在地皮为佳明于2023年斥资1.9亿购入。冯倩平表示，项目邻近炮台山站，附近社区生活配套齐全，而且位于传统小学名校网，同区物业一直备受家长及投资客追捧，租务市场一直畅旺，预计物业落成后呎租可达80元。

堡垒街66号及建华街57号，属于旧契项目，所在地皮为佳明于2023年斥资1.9亿购入。

政府放宽投资移民买楼门槛之后，旗下青衣明翘汇及何文田明寓复式单位，近期参观人数明显增加，反映买家信心回稳。其中，明翘汇新近售出1A座33楼及35楼A室，属4房复式户，成交价4093万，全盘仅余最后3伙复式待售，为区内唯一复式户，全属4房3套户型，面积2377至2728方呎不等。

何文田明寓仅余2伙复式单位待售，面积分别2718及2721方呎，现时集团采惜售策略，不排除「卖一间、加一间」。

冯倩平又指出，近年AI元素逐渐盛行，集团积极以「一条龙」方式引入智能化项目，目标不仅是引入科技，更是透过科技精准回应住户需求，提升生活质素与安全。

记者 吴振东