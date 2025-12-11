红磡全幢住宅3800万易手 不足一年升值46%

近期住宅市况明显升温，具潜力改装成学生宿舍的全幢住宅抢手，红磡马头围道全幢住宅以3800万易手，物业持货不足一年升值46%，属近年最大宗短炒获利个案。

平均呎价6043元

红磡马头围道96号全幢住宅，楼高11层，每层实用面积由537至576方呎，总实用面积约6288方呎，以3800万易手，平均每呎6043元，该物业现时月租23.3万，料回报逾7厘，上述物业买家看中该住宅适宜改装共居及学生宿舍，上述物业邻近多个住宅群、都会大学及理工大学等，配套完善。

红磡马头围道96号全幢住宅，以3800万易手。

近年最大宗短炒个案

原业主为Owl Square创办人兼行政总裁潘解颐及利骏集团主席陈洪楷，于去年12月以共2592.5万购入，平均呎价约4123元，当时该物业为银主盘，持货约11个月间，帐面获利约1207.5万，物业升值逾46%。

再对上一手业主早于2008年以每伙200万、即共2200万入市，惟近年沦为银主盘，造就潘解颐等人「执平货」。

潘解颐及陈洪楷沽货

潘解颐及陈洪楷亦于去年12月，同时购入旺角一个住宅项目，太子道西206及208号住宅部分现状连约出售，作价约7351万，1至14楼为住宅，配备升降机，售出16伙，实用面积共约13871方呎，平均呎价5300元，平均每个住宅460万。

预期重新分隔及翻新后，回报高达10厘以上，该项目位于港铁旺角东站旁，毗邻加多利山传统豪宅区。