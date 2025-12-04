中环利东大厦标售 全幢市值8亿 现时约90%楼面租出
更新时间：11:46 2025-12-04 HKT
发布时间：11:46 2025-12-04 HKT
发布时间：11:46 2025-12-04 HKT
世邦魏理仕及莱坊获委托为联合独家代理，标售中环利源东街9号利东大厦全幢商厦，地盘面积约4206方呎，总商业建筑面积约80368方呎，标准楼层面积约2710方呎，意向价8亿。
现时约90%楼面租出，主要为医疗、健身、物理治疗中心等零售。物业于2023年进行翻新，适合发展酒店、校舍、教育中心或学生宿舍等。
约九成楼面已租出
世邦魏理仕香港资本市场部执行董事莫伟豪表示，中环全幢商厦多由老牌家族或发展商持有，连约出售极罕见。中环整幢商厦受捧包括中环Ovolo Central（约2.55亿）、皇后大道中152号（约11亿）、皇后大道中122号中环尚至医疗大楼（传约10亿成交）、集友银行购文咸东街明大企业集团大厦（约12.98亿）、华侨银行购入湾仔告士打道60号（约11.6亿）、以及阿里巴巴购入铜锣湾港岛壹号中心（约72亿）等。
最Hit
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
2025-12-03 12:39 HKT