康乐园灭门案凶宅获承接 开拍前1028万卖出 曾两度流拍 同屋苑业主接货

曾发生「三尸灭门惨案」的大埔康乐园洋房单位，原定昨日（3日）下午经拍卖行进行公开拍卖，开价980万元。不过，单位于开拍前以1,028万元成功售出，较银行估价折让近五成，实用呎价约6441元。据了解，新买家同样为康乐园业主，熟知区内环境。

低估价近五成沽出

负责的忠诚拍卖行指出，上述单位为康乐园十号街一幢单号洋房，实用面积约1596方呎，室内装修典雅舒适，呈现国外度假别墅的氛围。参考银行最新估价约1900万元，物业最新成交价较估价低约872万元或45.9%。

即睇康乐园十号街一幢单号洋房内部图：

业主减价「2球」重推

原业主为一名外籍人士，于2004年斥888万买入自住，现因长居外国而放盘。该洋房曾于上月以开价1180万元推出拍卖，惟没有任何买家举手竞投而流拍。其后再度原价推拍，但同样流拍收场。

历经两次流拍后，业主减价200万元或16.9%，原定于周三以980万元推拍，最终于开拍前以1028万售出。原业主持货21年，帐赚140万元或15.8%。

曾发生三尸劫杀案 较市值低逾4成

该洋房曾于约43年前发生轰动全港的惨案，被视为香港史上最凶残的劫杀事件之一。事件发生于1982年9月，一名从内地来港在康乐园从事装修工作的泥水匠姜善治在屋内行劫时被发现。为掩盖罪行，他用电线与领带勒死了33岁的女户主及其8岁与4岁的两个孩子，将遗体藏于储物间和浴室，直至当晚男户主返家才发现这场悲剧。法庭认为被告行径冷血，判处其终身监禁，强调需与社会完全隔离。

自这宗惨案后，该物业已经过数次易手，现任业主于2004年以公司名义斥资888万元购入。当中还涉及一次借贷纪录，业主于2004年向一间本地银行借贷400万元。

相关新闻：

大埔康乐园灭门案‧一｜男户主最恐怖一夜 妻被勒死子女挂尸浴室

大埔康乐园灭门案‧二｜妙计缉凶 一杯水照出真凶身份

大埔康乐园灭门案‧三｜案情重组难抵良心责备 凶手三母子遗照前跪地痛哭认罪

大埔康乐园灭门案‧四｜姜善治烂赌无钱返家乡过节 铤而走险犯罪

康乐园为区内知名的老牌豪宅，由本地龙头发展商新鸿基地产打造，项目提供逾千间洋房，当年属大规模发展。项目亦吸引不少名人居住，据指汤家骅、许冠杰、古巨基、张柏芝、毛舜筠、翁静晶及萧正楠夫妇等一众名流明星曾是或现居于康乐园。