楼市逐步走出调整期 路劲颜景凤料4大因素利好 明年楼价升近5%

银行连环减息、新盘货尾库存量减少、外来专才持续流入及政府一系列利好楼市措施，4大利好因素叠加下，路劲销售及市场推广总监颜景凤认为，今年楼市已逐步走出调整期，明年将进入平稳发展阶段，预期成交量将进一步增加，全年楼价有望录得3%至5%升幅。

美国减息降低供款负担

颜景凤接受访问时表示，本港银行跟随美国重启减息，有助进一步降低供款负担，不仅有利正在供楼的业主，同时增加准买家的置业意欲。事实上，本轮减息周期，本港银行已5度减息，累积减幅达0.875厘，最优惠利率重返加息周期前水平。

与此同时，过去数年不少银行以高息定存吸客，高峰期息率达5至6厘，吸引大量资金泊入银行「食息」，然而进入减息周期，定存息自高位回落，加上楼价较高峰期仍然低约26%，租金回报率普遍达3.5厘至4厘，不少资金重回楼市，进一步刺激交投，推动楼市稳中向好。

新盘货尾库存逐步减少

房屋局最新数据显示，截至今年9月底，未来3至4年一手私人住宅潜在供应量为10.2万伙，当中现楼货尾回落至2.6万伙，未售出楼花单位减少至6.2万伙。同一时间，今年首11个月新盘成交量逾1.88万伙，不仅较去年全年高出约19%，并且创一手新例后新高。

颜景凤指出，数字反映新盘货尾库存量正逐步减少，整体供求关系将趋向平衡，又指近期新盘首批普遍采贴市价策略，之后再因应市场反应调整价格，属健康调整的自然现象，合理定价有助加快一手去货速度，有助市场稳定。

政府推一系列利好措施

此外，政府一系列利好措施，亦有助楼市回稳，其中放宽细价楼百元印花税征收门槛，由300万或以下提高至400万或以下，有效降低首次置业门槛，加上去年放宽所有物业按揭成数至70%及取消压力测试，带动中小型住宅需求急增。

近年政府减少卖地是不争的事实，由于供应具明显开发周期，由买地、设计、动工到落成，需时约3至5年。随着政府采取「有节有度」推地，预期未来2至3年新项目将减少，进一步为楼市带来支持。

专才来港带动住宅租金

政府积极引入外来人才，截至今年8月底，各项输入人才计划合共接获逾52万宗申请，其中超过35万宗已获批，并且已有超过23万人抵港。颜景凤表示，专才来港初期会「以租代买」，带动中高端住宅租金，逐渐适应本港环境之后，部分会「转租为买」，为市场注入更大动力，预期明年整体住宅楼价录约3%至5%升幅，当中豪宅更有望上升5%。

她解释，受惠政府放宽投资移民在港购买住宅的成交价门槛，由5,000万放宽至3,000万，令到豪宅需求增加，当中港岛南区及半山等传统豪宅区供应非常有限，同时业主持货能力较高，放盘非常有限，强化豪宅市场支撑能力。

另外，未来住宅新供应集中北部都会区，并且以中小型单位为主，豪宅新供应十分有限，加上金融市场向好，豪宅将展现出强劲韧性和稳定性，楼价可看高一线。

记者 吴琳璇 摄影 汪旭峰

