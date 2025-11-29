宏福苑楼价恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 因短期内不会有成交

大埔宏福苑大火造成严重伤亡，摧毁无数居民的家园，有网民发现多间银行的网上楼按估价系统已暂停为宏福苑单位的估价，声称宏福苑楼价已「归零」，经络按揭转介首席副总裁曹德明接受《星岛头条》访问时澄清，不少单位经历火灾损毁，银行暂难以估价，加上相信该屋苑短期内不会有成交，故暂停估价实属正常，指单位价值并非等于零。而据代理行资料，宏福苑在今年11月初录得一宗成交，相信各业主现时处理较复杂，可能需要「挞订」或取消交易。

日出康城「首都」亦曾暂停估价

记者使用多间银行的网上楼按估价，输入宏福苑地址均显示「未能提供估值」。经络按揭转介首席副总裁曹德明说，宏福苑现在情况复杂，是否要拆卸重建也众说纷纭，加上不少单位经历火灾损毁，银行也难以估价，加上估计宏福苑短期内所有买卖也暂停，故会暂停估价。

他举例两年前日出康城第一期「首都」有单位拆主力墙的事件，消息一出，银行即时暂停整幢楼宇的估价，后来确认楼宇结构安全、「首都」重新有买卖成交才恢复估价。

据代理行资料，宏福苑今年来有9宗成交，最新一宗在11月6日，成交单位是B座宏道阁的中层5室。

据美联物业资料，宏福苑最近一宗成交在今年11月初，成交单位是B座宏道阁中层5室、以280万元成交。曹德明直言此个案情况较麻烦，「若未签大订，可能要挞订或取消交易」，又相信银行即使已批出按揭，在此特别情况下也不知道应否发放贷款。

料银行不会「Call loan」

坊间有声音质疑，银行会否向宏福苑业主「Call loan」，他说业主承造按揭时可能会投保「火险」，而大厦有投保「火厦」，或也足够覆盖按揭金额，银行不会「Call loan」。

另外，因应大埔宏福苑火灾，银行业界向宏福苑居民提供6个月按揭及贷款还款宽限期。他赞同这些措施，让业主不用承受「无得住仍要供款」的状况，并估计供款人若6个月后仍有困难，可再跟银行商讨。

曹德明又跟据代理行资料，宏福苑今年来仅9宗成交，交投并不活跃，相信宏福苑很多业主也住了廿多三十年，按揭已全数供满，因此按揭上受影响人士料不会太多。另一方面，对于曾发生事故单位，曹德明指，个别银行会不提供估价或估价不足。

