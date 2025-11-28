Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖区堪富利士道商厦7.9亿售 吴镇科家族沽货 平均每呎1.35万

楼市动向
更新时间：11:04 2025-11-28 HKT
发布时间：11:04 2025-11-28 HKT

近期商厦交投转趋活跃，除了核心区分层甲厦受捧，尖沙咀堪富利士道一幢新落成的全幢商厦亦告易手，涉资约7.9亿，平均每呎约1.35万，原业主吴镇科家族，买家为本地老牌家族。

市场消息透露，尖沙咀堪富利士道1至2A号全幢全新商厦年前放售，随着近期商厦市场升温，项目亦备受市场注目，市场消息透露，该项目刚告易手，全幢作价约7.9亿，以总楼面约58591方呎计算，平均每呎1.35万。

项目楼高25层，为区内新落成的地标商厦，占地约4794方呎，地下和1楼为零售商舖，写字楼包括3楼、5至10楼及15至19楼，20至23楼则作为餐厅用途。

王守业家族呼声最高

业内人士表示，目前商厦供应过剩，空置率高，却是买家吸纳时机，知情人士透露，该宗交易由业主与买方直接交易，买家同样为老牌家族，与吴家相识多时，并以大新银行王守业家族呼声最高，有意购入物业自用兼投资，王守业为大新银行集团创办人兼主席，为人所熟悉的是，2008年被《福布斯》列为香港首40大富豪，当年身家约10亿美元。

总楼面逾5.8万呎

该物业由吴镇科家族持有，早年透过旧楼并购，随后重建成为银座式商厦。

吴镇科家族于今年5月，亦沽售天后电气道54号至58号银座式商厦亨环．天后（PARK AURA），作价6.8亿，项目占地3533方呎，总楼面52973方呎，平均呎价1.28万。

买家天使投资者蔡文胜，为中国知名企业家，先后投资4399游戏、美图公司、暴风影音等数十个互联网，成为中国著名天使投资人。自用作为发展高科技用途。

