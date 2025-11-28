楼市添动力今年料「租价齐升」 建灏郑智荣：连环减息刺激 豪宅看高一线

楼市刚需持续强劲，随着息口下行，整体楼市逐步回稳。建灏郑智荣表示，在经济复苏及减息等一连串利好因素下，预期楼价年内将现「租价齐升」情况，中小型单位全年升幅约3%至8%，而由于豪宅供应少，受投资移民和专才带动，将会升8%至13%，当中港岛豪宅楼价更看高一线，集团有意调高赤柱ONE STANLEY内部指引价。

建灏投资及销售部董事郑智荣接受本报访问时表示，美国今年连续减息，市场普遍预期年内仍有减息空间，若美国继续减息，港元利率亦可能跟随下调，降低置业者供款压力，短期内有助稳定楼市。若经济复苏配合减息及政府政策，楼市有望逐步回暖。

建灏郑智荣表示，在多项利好因素的推动下，预计豪宅市场将持续上升。

访问言论重点 继续减息降低置业者供款压力，短期内有助稳定楼市

随着专才、优才及内地大学生来港升学带动刚需，年内租金有力进一步向上

在租金持续上升下，吸引「转租为买」用家及买楼收租长线投资者入市

新盘及二手交投活跃，不少潜在买家开始积极寻找合适物业

预期楼价年内将延续「租价齐升」情况，中小型单位全年升幅约3%至8%

豪宅单位受到投资移民和专才的有利因素带动，将会升8%至13%

中小型升约3%至8%

郑智荣指，随着政府实施多项措施、中美贸易达成框架协议及重启减息周期等利好因素，令置业吸引力比租赁更为明显。而租金指数上升相信与第三季正值传统租务旺季带动有关，随着专才、优才及内地大学生来港升学带动刚需，年内租金有力进一步向上，吸引「转租为买」用家及买楼收租长线投资者入市。而且本港住屋需求一向殷切，上述需求不仅推动一手楼盘交投，令二手市场交易活跃度上升，显示出市场回暖迹象明显，不少潜在买家开始积极寻找合适物业。

近月所见，一手盘销情带旺市场气氛，楼市由细价楼带旺交投量，逐渐蔓延至优质豪宅交投量，最近豪宅成交相当畅旺，反映资金积极流入楼市，再加上港股持续向好，亦为楼市注入强劲正面动力，在多项利好因素下，预期楼价年内将延续「租价齐升」情况，中小型单位全年升幅约3%至8%，而由于豪宅单位供应稀少，同时受到投资移民和专才的有利因素带动，将会升8%至13%，当中港岛豪宅楼价更看高一线，集团有意调高赤柱临海超级豪宅ONE STANLEY内部指引价。

预期豪宅升幅8%至13%

郑智荣说，香港豪宅市场近期销售活跃，受到多项因素推动，包括放宽「新资本投资者入境计划」，吸引海外和内地买家，以及市场对优质资产偏好。有统计显示，今年香港豪宅市场畅旺，其中10月首20天，楼价介乎3000万至4999万的一手私人住宅买卖登记共录得78宗，较9月上升24%，当中有52宗登记显示普通话拼音买家占比超过30%。

郑智荣认为，在政策如印花税撤销、低利率提升信心，IPO（新股上市）活跃及移民计划促进资金流入，为优质豪宅市场提供支持，在多项利好因素的推动下，预计豪宅市场将持续上升，其表现或将优于中小型单位。

随着新盘交投量增加，反映一手库存量正逐步减少，未来市场潜在供应下降并已见顶回落。整体来看，虽然现时新盘开价相对克制，但随着发展商销售速度加快及政府新批出土地数量显著减少情况下，可见一手库存量将逐渐被消化并缓解至更平衡供需水平。发展商将积极调整市场策略，以适应变化；与此同时，买家信心也逐步恢复，推动市场回暖，预料楼价未来将会出现上调趋势。

ONE STANLEY内部指引价将调高

楼市持续向好，新盘交投稳步增加，连带豪宅项目亦频录成交。建灏郑智荣表示，赤柱临海豪宅ONE STANLEY销售成绩理想，至今已售出30伙，总成交金额接近27.2亿，集团有意调高内部指引价。

赤柱ONE STANLEY周五招标开售项目复式连花园特色单位。

而今年至今，已录得16宗成交金额逾千万元交易，其中不乏亿元洋房成交，且屡创新高，项目呎价最高达约54180元，显示ONE STANLEY质素获得买家的认可，并已成为南区最受瞩目超级豪宅之一。

ONE STANLEY 25号屋：

郑智荣说，港岛临海全新低密度大型豪宅项目及独立洋房供应极为稀缺，故项目分层大宅及洋房受到名人和富商热烈追捧，参观人次不断增加，有客人表示考虑购买多个单位供家族成员居住及作长期投资。ONE STANLEY客源多为企业家及名人富商。

项目客源分布方面，其中30%为本地客户，当中有70%属外区升级客，30%为山顶南区客；整体当中有70%来自内地，自用比例高达80%，投资比例则占20%。

九龙城现楼文曜，位于香港著名的传统名校网内，并且户型方正实用，采用大房大厅布局，吸引不少对41名校区有兴趣家庭客、投资客以及在附近地区工作的专业人士，如医护人员、教职员和法律人员等垂青。

文曜30楼A室：

大角咀项目明上半年登场

集团来年另一个重点项目位于大角咀埃华街3号与市建局合作的中小型商住项目，预计将于上半年推出市场，主打迎合年轻家庭需要。

记者 罗其军