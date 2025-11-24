屯门凯昌万呎冻仓拍卖 开价1700万低30%

屯门凯昌工业大厦一个逾万呎冻仓拍卖，开价1700万，平均呎价1667元，低市价30%。

黄开基拍卖行发言人表示，屯门河源街4号凯昌工业大厦2楼A室，物业属银主盘，建筑面积约10200方呎，坐拥冻仓设备连货柜车位，开拍价1700万，较银行估价2429万低30%，平均呎价1667元，将于11月26日（三）拍卖。

该单位曾于2018年10月以2850万易手，当时呎价2794元，近年沦为银主盘，开拍价较当年易手价低逾40%。

观塘世达每呎2999元放售

观塘世达中心中层相连单位，建筑面积共约5631方呎，意向价约1689万，利嘉阁（工商舖）地产联席董事李文光表示，观塘巧明街95号世达中心中层相连单位，建筑面积共约5631方呎，意向价约1689万，每方呎意向价约2999元。单位现已交吉，亦可独立出售。

李氏指，单位附带装修，而大厦位处观塘核心位置，毗邻港铁观塘站及裕民坊交通运输交汇处，大厦设有停车场及货台，可入20呎货车，方便上落货物。同时配有4部载客升降机及6部载货升降机，属区内罕有高质工厦。

李氏续指，是次放售的意向价相宜，加上业主仍具有议价空间，料吸引用家及投资者。