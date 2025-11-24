Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门凯昌万呎冻仓拍卖 开价1700万低30%

楼市动向
更新时间：11:48 2025-11-24 HKT
发布时间：11:48 2025-11-24 HKT

屯门凯昌工业大厦一个逾万呎冻仓拍卖，开价1700万，平均呎价1667元，低市价30%。

黄开基拍卖行发言人表示，屯门河源街4号凯昌工业大厦2楼A室，物业属银主盘，建筑面积约10200方呎，坐拥冻仓设备连货柜车位，开拍价1700万，较银行估价2429万低30%，平均呎价1667元，将于11月26日（三）拍卖。

该单位曾于2018年10月以2850万易手，当时呎价2794元，近年沦为银主盘，开拍价较当年易手价低逾40%。

观塘世达每呎2999元放售

观塘世达中心中层相连单位，建筑面积共约5631方呎，意向价约1689万，利嘉阁（工商舖）地产联席董事李文光表示，观塘巧明街95号世达中心中层相连单位，建筑面积共约5631方呎，意向价约1689万，每方呎意向价约2999元。单位现已交吉，亦可独立出售。

李氏指，单位附带装修，而大厦位处观塘核心位置，毗邻港铁观塘站及裕民坊交通运输交汇处，大厦设有停车场及货台，可入20呎货车，方便上落货物。同时配有4部载客升降机及6部载货升降机，属区内罕有高质工厦。

李氏续指，是次放售的意向价相宜，加上业主仍具有议价空间，料吸引用家及投资者。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前