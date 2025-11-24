Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环历山大厦每呎128元租出 面积约1.1万呎 律师楼每月141万进驻

楼市动向
更新时间：11:18 2025-11-24 HKT
核心区甲厦租赁持续，中环历山大厦录一宗大手租赁，其中一个全层单位，建筑面积约1.1万方呎，以每月141万租出，租客为律师楼，平均呎租128元。

中环历山大厦14楼全层单位，由一家国际律师事务所承租，月租约141万。
中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，上月最瞩目为国际律师事务所衡力斯（Harneys）香港办公室搬迁，以每月约141万租用中环遮打道18号历山大厦14楼全层，建筑面积约1.1万方呎，平均呎租约128元。

原址中环中心1.5万呎单位

该律师楼原以每月约122万租用中环中心35楼01至08室，涉面积约14908方呎，由于历山大厦一向深受律师事务所青睐，逾30%租户为法律业界相关行业。该行最新承租楼面略为减少，但历山大厦在行内名气大，是次属「升级搬迁」，以历山大厦中层全层作集团总部。

另外，来自内地的海问律师事务所以每月约130万租用国际金融中心（IFC）一期6楼逾半层楼面，涉约1.13万方呎，平均呎租约115元。

上月录473宗甲厦租赁

他表示，10月份商厦租赁市场录约473宗成交，按月升约2.38%，按年则回落约10.08%；涉及面积约117.9万方呎，按月录约12.85%增幅，按年减约26.31%。

港岛区甲厦空置率明显改善，10月份整体空置率为12.52%，较上月下跌0.32个百分点，按年微升0.18个百分点。各区空置率均录按月回落，金钟及中环10月份空置率分别7.07%及12.89%，按月回落0.39及0.33个百分点，按年分别下降0.44个百分点及上升1.24个百分点。铜锣湾甲厦空置率改善最显著，10月份录7.19%，按月及按年分别大减1.17及1.61个百分点。

陈氏指，港交所早前宣布截至今年10月底，仍有19间已获批企业待上市，尚待处理上市申请逾500宗，反映新股集资仍炽热，甲厦需求快速回暖，料整体商厦租赁将延续稳升趋势。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

